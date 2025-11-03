본문 바로가기
사회
"댓글만 달아도"…대한적십자사, '누구나 DiY 기부' 캠페인 시작

조인경기자

입력2025.11.03 08:52

숏뉴스
다음달 5일까지 은행연합회와 기부금 적립…취약계층 지원

대한적십자사는 다음 달 5일까지 전국은행연합회와 함께 참여형 기부 캠페인 '누구나 DiY 기부 캠페인 시즌 4'를 진행한다고 3일 밝혔다.


"댓글만 달아도"…대한적십자사, '누구나 DiY 기부' 캠페인 시작
올해로 4회째를 맞은 이 캠페인은 은행권 사회공헌 플랫폼 '뱅크잇(BANKiT)'을 통해 진행되며, '좋아요'와 공유, 댓글 달기 등 간단한 참여만으로도 기부에 참여할 수 있는 디지털 참여형 기부 캠페인이다.

참여자들은 '기부 성향 테스트'를 통해 자신에게 어울리는 기부 유형과 성향 결과를 확인하고 자신이 어떤 방식의 나눔에 공감하는지를 알아보는 참여형 기부 경험을 즐길 수 있다. 뱅크잇 앱 또는 웹사이트에서 좋아요를 클릭하거나 공유하면 각각 1만원, 댓글을 달면 2만원 등 최대 4만원의 기부금을 적립할 수 있다. 참여자가 직접 금액을 내지 않아도 은행권이 대신 기부금을 적립하는 참여 매칭 기부 방식으로 운영되며, 모인 기부금은 대한적십자사를 통해 취약계층을 위한 생필품 지원에 사용될 예정이다.


이번 캠페인은 새롭게 출시된 뱅크잇 모바일 앱을 통해 참여가 더욱 편리해졌다. 출석 체크와 미션 수행을 통해 얻는 '클로버 포인트'를 기부하거나 이벤트에 참여할 수 있는 기능도 추가돼 일상 속 나눔과 재미를 동시에 경험할 수 있다.


김철수 대한적십자사 회장은 "4년째 이어지는 이번 캠페인은 디지털 시대에 맞는 새로운 인도주의 실천 모델"이라며 "참여를 통해 모인 기부금은 도움이 필요한 이웃의 생계지원과 복지 향상에 소중히 사용될 것"이라고 전했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
