부산교통공사, ‘ESG 실천 지침서’ 발간… 공공-민간 확산형 모델 제시

도시철도 운영기관 최초… 지역사회 ESG 문화 확산 견인

부산교통공사가 공공이 주도하고 민간이 실천하는 ESG 확산 모델을 내놨다.

부산교통공사(사장 이병진)는 임직원과 지역 내 민간기업, 공공기관이 ESG의 가치와 실천 방법을 쉽게 이해하고 현장에 바로 적용할 수 있도록 'ESG 실천 지침서'를 발간했다.

이번 지침서는 새 정부 국정과제인 '성장과 민생에 기여하는 공공기관 경영 혁신' 취지를 반영해, 공사가 축적한 ESG 경영 경험과 노하우를 민간에 공유하기 위해 제작됐다.

도시철도 운영기관 중에서는 민간 협력형 ESG 실천 매뉴얼을 발간한 첫 사례로, 부산지역 ESG 문화 확산에 기폭제가 될 전망이다.

지침서에는 ESG 실천과 교육에 필요한 ▲ESG 전략체계 ▲10대 행동규범 ▲전략·실행과제 ▲주요 추진성과 사례 등이 체계적으로 담겼다.

온실가스 감축과 거래 수익 창출, 전 임직원이 참여하는 급여우수리 기부, 교통약자 이동편의시설 확충 등 공사의 대표 ESG 실천사례도 구체적 가이드라인과 함께 수록돼 현장 실무자가 즉시 참고할 수 있도록 했다.

지침서는 종이 사용을 최소화하고 전자책(e-book) 형태로 제작돼, 부산교통공사 누리집에서 누구나 열람할 수 있다. 공사는 향후 교육, 홍보, 평가 등 다양한 분야에 해당 자료를 적극 활용할 계획이다.

부산교통공사는 지난 2021년 ESG 경영을 전면 도입한 뒤, 이사회 산하 'ESG 소위원회'를 동종기관 최초로 운영하며 투명성과 전문성을 확보해왔다.

올해는 부산지역 10개 기관·단체와 함께 '부산시 공사·공단-시민단체 ESG 협의체'를 꾸려 민관 협업 프로젝트를 추진하는 등 지역사회 ESG 생태계 조성에도 앞장서고 있다.

이병진 부산교통공사 사장은 "이번 지침서는 ESG 경영을 새로 도입하거나 조직 내 ESG 문화를 확산하려는 기업에게 실질적 교보재가 될 것"이라며 "부산지역 ESG 경영의 선도기관으로서 공공과 민간이 함께 지속가능한 변화를 이끌겠다"고 말했다.

