유통

"이마트 신선식품 1시간 도착"…SSG닷컴, '바로퀵' 36곳으로 확대

박재현기자

입력2025.11.03 08:34

19개점→36개점 확대…연내 60개 목표
매출 상위 20개 중 신선식품 비중 55%

SSG닷컴(쓱닷컴)이 '바로퀵' 서비스 거점을 36곳으로 확대했다고 3일 밝혔다. 연내 60개점까지 확대할 예정이다.


바로퀵 서비스는 이마트 매장 중심으로 반경 3㎞ 이내에서 배달대행사의 이륜차로 도착지까지 1시간 내외로 배송이 이뤄진다. 최소 주문 금액은 2만원으로 배송비 3000원이 부과된다. 쓱닷컴 이마트몰 앱 메인 화면에 생성된 바로퀵 전문관에서 오전 10시부터 오후 10시까지 주문 가능하다.

SSG닷컴(쓱닷컴)이 '바로퀵' 서비스 거점을 36곳으로 확대했다고 3일 밝혔다. SSG닷컴 제공

SSG닷컴(쓱닷컴)이 '바로퀵' 서비스 거점을 36곳으로 확대했다고 3일 밝혔다. SSG닷컴 제공

현재 전국에 운영 중인 점포는 ▲서울권 이마트 15곳(가든5점, 고덕점, 구로점, 마포점, 목동점, 수색점, 신월점, 역삼점, 왕십리점, 월계점, 은평점, 자양점, 창동점, 천호점, 하월곡점) ▲경기권 이마트 10곳(경기광주점, 계양점, 동탄점, 별내점, 서수원점, 수원점, 파주운정점, 풍산점, 하남점, 화정점) ▲충청권 이마트 4곳(대전터미널점, 둔산점, 천안점, 천안터미널점) ▲대구권 이마트 2곳(수성점, 월배점) ▲부산권 이마트 2곳(문현점, 해운대점)이다.


SSG닷컴은 이마트와 협업해 바로퀵 운영 상품을 8500여 개까지 확대했다. 지난 9월 대비 42% 늘어난 것으로 연말까지 1만여 개 수준으로 확대할 계획이다.


신선식품을 중심으로 고객 반응은 긍정적인 것으로 나타났다. 지난달 마지막 주 일평균 주문량은 전월 동기 대비 83% 증가했다. 매출 상위 20개 품목 중 신선식품이 차지하는 비중은 55%에 달했다. 계란, 우유 등 장보기 상품이 매출 상위권에 올랐다.

SSG닷컴 관계자는 "쓱닷컴의 신선은 이마트로부터 시작된다"며 "쓱닷컴 온라인 장보기 서비스 차별화의 핵심 요소는 이마트에 기반을 둔 상품과 배송 경쟁력"이라고 강조했다





박재현 기자 now@asiae.co.kr
