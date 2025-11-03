영등포구, 불법 주정차 문자알림서비스 인기…가입자 28만명 돌파

월 6000건 문자 발송, 과태료 예방 효과

서울 영등포구(구청장 최호권)는 ‘주정차 단속 사전예고 문자알림서비스’가 큰 호응을 얻고 있다고 3일 밝혔다. 이 서비스는 고정형·이동형 폐쇄회로(CC)TV 단속구역에 주정차한 운전자에게 단속 10분 전 문자로 안내해 자발적인 차량 이동을 유도하는 제도다.

현재 가입자는 약 28만명으로, 매달 6000여 건의 사전예고 문자가 발송되고 있다. 구에 등록된 차량이 14만2000여 대임을 고려하면 상당수 주민이 혜택을 보고 있는 셈이다.

구는 올해 상반기 안내 현수막, 구정 소식지, 알림톡 등으로 홍보를 강화해 전년 대비 1만2000명 이상 가입자가 늘었다. 하반기에는 민방위 교육현장에서 ‘찾아가는 홍보’를 진행해 약 1000명이 추가로 등록했다.

서비스는 ‘주정차 단속 알림서비스 통합가입 도우미’ 앱, 구청 누리집, 주차문화과 방문을 통해 신청 가능하다. 거주자 우선주차구역 무단주차 알림은 영등포구 시설관리공단 누리집에서 별도로 접수할 수 있다.

최호권 영등포구청장은 “주민 입장에서 꼭 필요한 서비스를 만드는 것이 행정의 역할”이라며 “더 많은 구민이 서비스를 활용해 불편을 줄이고 안전한 교통환경 조성에 동참하길 바란다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>