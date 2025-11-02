현대차그룹, '협력사 온라인 채용박람회' 개최

온라인서 3~14일 진행

현대자동차그룹이 협력사와 함께 '2025 현대자동차그룹 협력사 온라인 채용박람회'를 개최한다고 2일 밝혔다.

이는 대기업이 지원하는 국내 최초 협력사 채용박람회로 채용상담 등을 통해 실제 채용까지 이어지도록 현대차그룹이 행사 기획부터 운영까지 재정지원을 전담하는 국내 대표 동반성장 프로그램이다. 2012년 서울·광주·대구에서 시작해 울산·창원으로 확대했으며 2020년부터 코로나19 영향과 수시채용 위주의 채용시장 변화에 따라 온라인 중심 박람회로 변경해 진행하고 있다.

올해로 14회째를 맞은 이번 채용박람회는 온라인 방식으로 3일부터 오는 14일까지 진행될 예정이다. 종료 이후 해당 홈페이지는 수시채용관으로 변경, 협력사 인력공백 최소를 위해 상시 운영할 계획이다.

이번 행사는 현대차·기아의 부품협력사와 블루핸드·오토큐 같은 정비협력사, 사내 스타트업, 현대모비스 협력사 등 총 600여개의 협력사가 참여한다.

또 취업포털 '사람인'과 협업해 사람인 공식 홈페이지에 '현대차그룹 협력사 채용관'을 만들고 홍보 효과를 높인다. 구직자와 협력사 인사담당자들이 손쉽게 사용할 수 있는 채용시스템도 제공할 계획이다. 협력사에는 사람인이 제공하는 유료서비스인 '인재 풀 검색'이나 '인·적성검사' 등을 채용박람회 기간 무제한 무상 제공한다.

채용박람회 참가를 희망하는 구직자는 온라인 채용박람회 공식 홈페이지를 방문해 협력사별 채용 고를 확인하고 관심 있는 기업에 지원서를 작성해 제출하면 된다. 지원서 접수 이후 서류 합격자에게는 별도의 합격안내가 통보되고 온·오프라인 면접이 진행될 예정이다.





