전 세계 억만장자 사상 최대치…6조원 이상 3500명 넘었다

주식시장 급등·AI 산업 성장으로 자산 급증

미국이 3분의 1…유럽은 처음으로 아시아 제쳐

지난해 전 세계 억만장자 수가 사상 최대치인 3508명으로 집계됐다.

월스트리트저널(WSJ)은 지난달 29일(현지시간) 정보분석업체 알트라타 자료를 인용해 이같이 보도했다. 알트라타는 순자산 42억달러(약 6조원) 이상 보유자를 억만장자로 분류한다.

이는 전년 대비 10% 이상 증가한 수치다. 주식시장 강세와 인공지능(AI) 산업 성장 등이 자산가들의 부를 대폭 끌어올린 것으로 분석된다. 이들이 보유한 자산 규모는 총 13조4000억달러(약 1경9067조원)에 달한다.

국가별로 보면 미국이 1135명으로 전체의 3분의 1 이상을 차지하며 압도적인 1위를 기록했다. 미국 억만장자들의 자산은 전 세계 부의 약 43%를 점유한 것으로 조사됐다. 중국은 321명으로 2위를 기록했으며, 총자산 비중은 10%였다.

유럽의 대표적인 억만장자 중 하나인 프랑스 명품 기업 LVMH의 베르나르 아르노 회장.

유럽은 억만장자 수가 1000명을 넘어서며 통계 작성 이후 처음으로 아시아를 제치고 북미 다음으로 많은 억만장자 보유 지역이 됐다.

대표적인 유럽 억만장자로는 프랑스 명품 기업 LVMH를 이끄는 베르나르 아르노와 독일 식료품 체인 리들 창업자 디터 슈바르츠가 거론됐다. 아르노의 순자산은 2364억달러(약 336조원), 슈바르츠는 459억달러(약 65조2836억원)에 이른다.

중국에서는 799억달러(약 113조5418억원)를 보유한 생수업체 농푸샨취안의 종산산, 715억달러(약 101조6945억원)의 순자산을 가진 텐센트의 마화텅 최고경영자(CEO)가 상위권에 올랐다.

이와 함께 미국의 일론 머스크, 제프 베이조스, 마크 저커버그 등 기술 기업 창업자들의 자산 증가 폭이 특히 컸다. AI와 전기차, 우주 산업 분야의 기업 가치가 치솟으면서 상위 억만장자들 간 자산 격차도 더 벌어졌다.

반면 시장 변동성에 따라 순위 밖으로 밀려난 인물도 있었다. 영국의 찰스 3세 국왕은 자산 규모가 약 1조원대로 추산돼 명단에 포함되지 않았다.





최승우 기자



