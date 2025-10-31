본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

대전소방본부, '어린이 불조심 포스터 공모전' 개최

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.31 10:16

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전 지역 초등학생 대상… 11월 28일까지 관할 소방서로 접수

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전소방본부(본부장 김문용)가 '그림으로 배우는 화재 예방'을 목표로 오는 11월 3일부터 28일까지 '2025년 어린이 불조심 포스터 공모전'을 개최한다.


이번 공모전은 '제78회 불조심 강조의 달'을 맞아 어린이들의 안전의식을 높이고 화재 예방의 중요성을 알리기 위해 매년 추진되고 있다.

참가 대상은 대전 지역 초등학생 누구나이며, '화재 예방의 필요성과 안전의 중요성'을 주제로 한 포스터를 자유롭게 그리면 된다.


작품은 11월 28일까지 각 학교 관할 소방서에 우편 또는 방문 제출하면 되며, 관할 소방서 예심을 통해 선정된 우수 작품 30점은 대전소방본부 본심에 출품될 예정이다.


2024년 대상작(사진=대전시 제공)

2024년 대상작(사진=대전시 제공)

원본보기 아이콘

안정미 대전소방본부 예방안전과장은 "이번 공모전이 어린이들이 화재 예방의 중요성과 불조심의 의미를 다시 한번 생각해보는 계기가 되길 바란다"며 "많은 어린이의 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸어 담는 중국 [짝퉁의공습]⑩ "잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

숙소도 없고 음식도 부실, APEC 경찰·소방 홀대 논란

무면허로 전동킥보드 몰다 사망사고 낸 고교생…실형 선고

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기