본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

보람그룹, 이성민·강하늘 출연 브랜드 광고 두 편 추가 공개

최호경기자

입력2025.10.31 09:44

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

캠페인 최종편 추가 공개 예정

보람그룹은 '라이프 큐레이션'이라는 새로운 브랜드 방향성과 서비스를 담은 신규 광고 두 편을 추가 공개했다고 31일 밝혔다.


먼저 '나의 인생엔 보람이 있다' 편에서는 "인생에는 그냥이라는 말로 보낼 수 없는 순간들이 있습니다"라는 내레이션을 시작으로 크루즈·웨딩·생활 서비스 등 보람그룹의 다양한 서비스 장면이 담겼다. 이를 통해 보람그룹이 제시하는 라이프 큐레이션 서비스의 종합적인 모습을 볼 수 있다.

특히 "인생의 순간순간을 가장 귀하게 대합니다", "나의 인생엔 보람이 있다"는 배우 이성민의 내레이션을 통해 브랜드가 추구하는 '삶의 전 과정에서 고객 곁을 지키는 동반자'의 핵심 가치를 전달한다.

보람그룹 새 광고 '나의 인생엔 보람이 있다' 이미지. 보람그룹

보람그룹 새 광고 '나의 인생엔 보람이 있다' 이미지. 보람그룹

AD
원본보기 아이콘

같은 날 공개된 '동생의 인생엔 보람이 있다' 편에서는 "나랑은 늘 장난만 치던 동생이 누군가의 가족이 된다"는 내레이션과 함께 동생의 새로운 출발을 응원하는 강하늘의 따뜻한 시선이 담겼다. 가족이 결혼을 준비하는 과정에서 형제자매가 느끼는 감정의 변화를 표현하며 결혼 준비 단계부터 함께하는 보람그룹의 웨딩 서비스를 선보였다.


이번 캠페인은 지난 1일에 공개된 '아버지의 인생엔 보람이 있다' 편의 연장선이다. 지난 광고가 실버 세대의 은퇴 이후의 삶을 다루며 보람그룹과 함께하는 두 번째 인생의 가치를 전했다면, 이번 시리즈는 생애 전반으로 시야를 확장해 새로운 브랜드 철학을 한층 구체화했다.


보람그룹은 해당 광고에 이어 캠페인 최종편을 추가 공개한다. 이번 브랜드 광고캠페인을 통해 '토탈 라이프케어'를 넘어 '라이프 큐레이터'로 도약하겠다는 브랜드 방향성을 명확히 할 예정이다.

보람그룹 관계자는 "광고를 통해 우리네 일상의 다양한 영역으로 확장된 라이프 큐레이션의 면모를 보여줄 예정"이라며 "고객의 인생 여정을 함께하는 '라이프 큐레이터'로서 역할을 확대하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸어 담는 중국 [짝퉁의공습]⑩ "잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기