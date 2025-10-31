본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

경찰, '오송 참사 위증 의혹' 김영환 충북지사 다음주 소환조사

이은서기자

입력2025.10.31 09:40

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

충북 오송 지하차도 참사 국정조사 과정에서 거짓으로 증언했다는 의혹으로 고발된 김영환 충북지사가 경찰의 소환조사를 받는다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

31일 서울 영등포경찰서는 다음 주 국회증언감정법 위반 혐의로 고발된 김 지사를 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이라고 밝혔다.


국회 행정안전위원회는 지난달 10일 진행된 오송 참사 국정조사 기관 보고에서 위증한 혐의로 김 지사를 고발했다.

김 지사가 참사 당일 CCTV로 지하차도를 모니터링했고, 재난 상황 점검 전화를 10건 이상 했다는 취지로 진술했는데 이를 행안위 소속 민주당 의원들이 문제 삼은 데 따른 것이다.


행안위는 지난달 25일 여당 주도로 오송 참사 국정조사 결과보고서를 채택하면서 김 지사의 위증 혐의 고발 안건을 함께 의결했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어쩐지 말도 안 되게 싸더라…97% 할인 제품, 확인하니 전부 '짝퉁' 어쩐지 말도 안 되게 싸더라…97% 할인 제품, 확인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기