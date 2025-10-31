경찰, '오송 참사 위증 의혹' 김영환 충북지사 다음주 소환조사

충북 오송 지하차도 참사 국정조사 과정에서 거짓으로 증언했다는 의혹으로 고발된 김영환 충북지사가 경찰의 소환조사를 받는다.

31일 서울 영등포경찰서는 다음 주 국회증언감정법 위반 혐의로 고발된 김 지사를 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이라고 밝혔다.

국회 행정안전위원회는 지난달 10일 진행된 오송 참사 국정조사 기관 보고에서 위증한 혐의로 김 지사를 고발했다.

김 지사가 참사 당일 CCTV로 지하차도를 모니터링했고, 재난 상황 점검 전화를 10건 이상 했다는 취지로 진술했는데 이를 행안위 소속 민주당 의원들이 문제 삼은 데 따른 것이다.

행안위는 지난달 25일 여당 주도로 오송 참사 국정조사 결과보고서를 채택하면서 김 지사의 위증 혐의 고발 안건을 함께 의결했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



