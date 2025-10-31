깨끗한나라, 한국환경기술인협회장 표창…"유해화학물질 관리 공로"

정상엽 환경에너지팀 책임 수상

깨끗한나라가 제20회 환경과학기술인의 날 기념식에서 한국환경기술인협회장 표창을 받았다고 31일 밝혔다.

정상엽 책임(왼쪽에서 세번째)이 제20회 환경과학기술인의 날 기념식에서 한국환경기술인협회장 표창을 수상한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 깨끗한나라 AD 원본보기 아이콘

이번 기념식은 30일 서울 용산구 전쟁기념관 내 피스앤파크 컨벤션에서 진행됐다. 환경과학기술인의 날 유공 포상은 환경보전 및 기술 발전에 기여한 환경기술인의 공로를 치하하기 위해 제정된 제도로, 매년 환경과학기술인의 날 운영위원회가 주관하고 한국환경기술인협회가 주최한다.

정상엽 깨끗한나라 환경에너지팀 책임은 2014년 깨끗한나라 입사 이후 10년 9개월 동안 유해화학물질 관리 시스템을 철저히 운영해 무사고를 달성한 점과 수질오염물질 배출 공정 개선 및 오염원 저감 활동을 통해 사업장 환경안전 수준 향상에 핵심적인 역할을 수행한 점 등을 인정받아 수상자로 선정됐다.

아울러 통합환경관리 총괄 관리자로서 법규 준수와 사고 예방, 비상 대응체계 강화를 위해 지속해서 노력하고 슬러지·폐수 처리 효율 개선 및 환경 사고 예방 체계 고도화 등에 기여한 점을 높게 평가받았다.

깨끗한나라 관계자는 "이번 한국환경기술인협회장 표창 수상은 환경 보전과 지속 가능한 발전을 위한 깨끗한나라의 노력이 결실을 본 것"이라며 "앞으로도 환경친화적인 생산 시스템과 선도적인 ESG 경영을 통해 산업 전반의 환경안전 수준 향상과 사회적 가치 창출에 앞장설 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>