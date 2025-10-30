[포토] 지포스 행사 참석한 젠슨황, 이재용, 정의선 회장

젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 30일 저녁 서울 강남구 코엑스광장에서 열린 '엔비디아 지포스 게이머 페스티벌' 주요 파트너 회사 부스로 이동하고 있다.







