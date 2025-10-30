본문 바로가기
호남

광주시-경자청, 해외 투자사에 '광주 세일즈'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.30 15:47

'인베스트 코리아 서밋' 참가…투자유치 총력
홍보관 운영…'AI·미래차' 투자 환경 등 알려

광주시와 광주경제자유구역청은 30일부터 이틀간 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 열리는 '인베스트 코리아 서밋 2025(IKS 2025)'에 참가했다. 광주시 제공

광주시와 광주경제자유구역청은 30일부터 이틀간 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 열리는 '인베스트 코리아 서밋 2025(IKS 2025)'에 참가했다. 광주시 제공

광주시와 광주경제자유구역청이 30일부터 이틀간 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 열리는 '인베스트 코리아 서밋 2025(IKS 2025)'에 참가, 광주의 미래 성장 동력과 우수한 투자 환경을 알리는 투자유치 활동에 나섰다.


이번 서밋은 산업통상자원부 주최, KOTRA 주관으로 해외투자사, 국내 17개 시·도 관계자 등 2,000여명이 참석하는 국내 최대 규모 외국인 투자유치 행사다.

시와 광주경자청은 이번 행사를 통해 '인공지능(AI)·미래차산업 중심도시 광주'라는 비전을 전면에 내세우며, 공동 홍보관을 운영한다. 홍보관에서는 AI 융복합지구, 미래형자동차산업지구, 스마트에너지산업지구 등 핵심 전략산업 거점들을 중심으로 독보적인 투자환경과 최첨단 인프라를 집중 조명한다.


특히, 광주 AI 2단계 사업인 'AX 실증밸리 조성' 현황과 지역 AI 기업들의 성공적인 성장 사례들을 담은 영상을 상영하며, 해외투자자들의 이목을 사로잡고 있다. 또 인센티브, 입지 정보, 보조금 제도 등 해외투자자들이 실질적인 결정을 내릴 수 있도록 상세한 정보를 제공하고 있다.


이러한 적극적인 투자유치 노력은 가시적 성과로 이어지고 있다. 시는 지난 6월 국내 단열·특수유리 가공설비 제조기업인 ㈜아이지스, 세계 시장 점유율 1위인 오스트리아 라이섹(LiSEC GmbH)과 400만달러 규모의 외국인 직접투자(FDI) 유치 협약을 체결하며 투자 경쟁력을 입증한 바 있다.

선석기 광주경제자유구역청장은 "외국인 투자자와 글로벌기업 관계자들을 만나 광주 전략산업의 최첨단 인프라와 기업 지원 역량을 선보이고, 적극적이고 지속적인 교류를 통해 실질적 투자유치를 이끌어 내도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


최태조 인공지능산업실장은 "광주는 AI, 미래차, 에너지 산업이 융합된 미래 전략산업 중심도시로 빠르게 성장하고 있다"며 "이번 인베스트 코리아 서밋 참여를 통해 국내외 투자자들에게 광주의 기술력과 성장잠재력을 알리고, 글로벌 기업과 투자 협력 네트워크를 강화하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
