연천군, 민방위 표창 이어 을지연습 2위 '겹경사'…접경지역 비상대비 선도

이종구기자

입력2025.10.30 15:35

연천군, 민방위 발전 행안부 기관표창 수상

경기 연천군(군수 김덕현)이 민방위 업무 발전 성과를 인정받아 행정안전부 기관표창을 수상했다.

연천군이 민방위 업무 발전 성과를 인정받아 행정안전부 기관표창을 수상하고 있다. 연천군 제공

군은 지난 29일 경기도청 북부청사 평화누리홀에서 열린 '제50주년 민방위대 창설기념 행사'에서 민방위대원 편성·관리, 교육·훈련, 시설·장비 관리 등 민방위 전반의 체계적 운영을 통해 재난·재해 발생 시 주민 안전 확보와 철저한 비상대비 태세 확립에 기여한 점을 인정받아 행정안전부 기관표창을 받았다.


또한 지난 8월 실시된 을지연습에서 경기도 31개 시·군 중 종합 2위를 차지하며, 올해 말 경기도지사 기관표창도 수상할 예정이다.

연천군은 2015년 연천 포격도발 사건 이후 통합방위, 경보, 민방위 등 다양한 분야에서 총 10회의 기관표창을 받았으며, 특히 민선 8기 김덕현 군수 취임 이후에는 장관, 도지사, 합참의장 등으로부터 4회의 기관표창을 받아, 접경지역에서 비상대비 역량을 선도적으로 강화해 오고 있다.


김덕현 연천군수는 "농어촌기본소득 공모사업 선정에 이어 행정안전부 기관표창과 을지연습 2위 달성 등 연천군의 역량이 다방면에서 빛을 발하고 있다"며 "앞으로도 군민이 안심하고 살아갈 수 있는 안전한 연천, 평화와 번영이 함께하는 연천을 만들어가겠다"고 밝히고, 연천군에 대한 지속적인 관심과 지원을 당부했다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
