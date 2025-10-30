전남교육청, 수능 최종 점검 'J-파이널' 모의고사

교사 200여명 출제…실제 수능 경향 반영

전남도교육청은 30일 도내 고등학교 3학년 수험생을 대상으로 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고 전남형 수능 모의고사 'J-파이널'을 실시했다고 밝혔다

이번 모의고사는 도내 96개 고등학교에서 총 1만884명의 학생이 참여한 가운데 진행됐으며, 수능을 2주 앞둔 시점에서 수험생들의 학습 점검과 실전 감각 향상을 목표로 했다.

'J-파이널'은 도내 교사 200여명이 직접 출제에 참여한 전남형 맞춤 모의고사로, 실제 수능 출제 경향과 최근 입시 흐름을 반영한 것이 특징이다. 2022년 첫 시행 이후 매년 호응을 얻으며 수능 직전 필수 점검 시험으로 자리 잡았다.

전성아 진로교육과장은 "J-파이널은 단순한 실력 점검을 넘어 수험생들이 마지막 학습 전략을 정교하게 다듬는 데 실질적인 도움을 줄 것이다"며 "현장 교사들이 출제에 참여한 만큼, 전남 수험생들의 대입 경쟁력 향상에도 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다

한편 전남도교육청은 이번 모의고사 시행을 계기로 감독관 사전 교육과 시험지 보안 관리 등 수능의 안정적 운영을 위한 준비를 이어갈 방침이다.





