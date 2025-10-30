본문 바로가기
[2025국감]장상윤 전 차관 "김건희 통화했지만 학폭 얘기 없었다"

오주연기자

입력2025.10.30 14:02

수정2025.10.30 14:07

교육위, 교육부·국교위 등 종합감사

장상윤 전 교육부 차관이 30일, 김건희 여사가 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 학교폭력과 관련해 전화로 압박했다는 의혹에 대해 "(통화했을 때) 학폭 관련 얘기는 전혀 없었다"고 부인했다.


이날 장 전 차관은 국회 교육위원회 종합감사에서 "2023년 7월 20일 김 여사와 8분 49초 통화를 했는데 통화내용이 뭐였나"는 문정복 더불어민주당 의원의 질문에 이같이 답했다.

김 여사는 당시 김 전 비서관 자녀의 학폭 사건을 무마하려고 영향력을 행사했다는 의혹을 받고 있다.


장 전 차관은 "그 당시 사회적 논란이 있었던 교육 현안들이 많았다"며 "학폭 이야기는 전혀 없었다"라고 말했다.


연합뉴스

김영호 국회 교육위원장도 "평소 알고 지낸 사이도 아닌 영부인이 전화하는 건 굉장히 이례적인 게 아니냐"고 따졌다.

이에 장 전 차관은 "개인적인 사이는 아니지만, 전화가 온 것에 대해서는 사실 조금 이례적으로 느꼈다"면서도 "통화 내용은 학폭 관련 사안은 아니었고, 통화를 한 7월 20일이 서이초 교사가 사망한 지 이틀째 되는 날이라 현안을 얘기하면서 교육부가 잘 대처해줬으면 좋겠다는 취지로 통화했다"고 해명했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
