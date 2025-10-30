본문 바로가기
특구재단, 공공디자인 혁신 컨설팅 사업 선정

대전=정일웅기자

입력2025.10.30 10:23

연구개발특구진흥재단은 문화체육관광부 주최, 한국공예·디자인문화진흥원(공진원) 주관의 '2025 공공디자인 혁신 컨설팅' 공모사업에 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.


특구재단, 공공디자인 혁신 컨설팅 사업 선정
이 사업은 공공디자인으로 산업 안전·교통·환경 등 지역사회 문제를 해결하고 공공서비스의 질을 높이기 위해 추진한다. 올해는 전국 19개 신청 기관 중 9개 기관이 최종 선정됐다.

특구재단은 이날(30일) 공진원과 사업 추진을 위한 업무협약도 체결했다.


협약에 따라 양측은 공공디자인을 통해 산업단지의 안전·관리체계를 혁신하고 시각화·소통·체험 중심의 안전 환경 조성, 연구개발특구의 공공성 및 산업 안전 수준을 동시에 제고하는 데 상호 협력한다.


정희권 특구재단 이사장은 "대덕특구는 첨단과학기술과 공공연구기관, 기술사업화가 집약된 국가 혁신의 핵심 공간"이라며 "연구 환경의 체계적인 안전 관리와 의식 확산을 적극적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
