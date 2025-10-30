본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

코스피, 24.80P 오른 4105.95 출발(0.61%↑)

유현석기자

입력2025.10.30 09:02

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 '치맥' 회동 어때?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 서울서 모인다 "우리 '치맥' 회동 어때?"…젠슨황 제안에 이재용... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

정부, 다주택자 최대 12% 취득세 중과 완화도 검토한다

한달 1000만원도 'OK'…초고가 월세 신규 거래 늘었다

새로운 이슈 보기