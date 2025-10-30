케이뱅크, ONE체크카드·데굴데굴 농장 적금 광고 시작

다음달 30일까지 서울 주요 대학가 인근 버스 정류장·지하철역 광고 시작

대학생 크리에이터 공식 인스타 페이지를 통해 다양한 활동 확인 가능



케이뱅크는 '대학생 크리에이터 1기'가 서울 주요 대학교 인근 버스 정류장과 지하철역 광고를 통해 케이뱅크 상품을 알리기 시작했다고 30일 밝혔다.

이번 광고는 지난 8월 발대식을 통해 출범한 '케이뱅크 대학생 크리에이터 1기'의 본격적인 오프라인 활동의 일환이다. 크리에이터들이 직접 모델로 참여해 Z세대 시각에서 케이뱅크 인기 상품의 매력을 표현한 것이 특징이다.

'ONE체크카드'와 '데굴데굴 농장 적금'을 주제로 대학생들의 소비 패턴과 생활 습관을 반영한 메시지와 귀여운 이미지로 표현했다. 상품의 특징을 살린 소품을 활용한 크리에이터들의 개성 넘치는 포즈와 표정이 눈길을 사로잡는다.

내 맘대로 골라쓰는 캐시백 혜택으로 MZ세대의 사랑을 받는 ONE체크카드 광고에는 개인마다 다른 소비 패턴을 보여준다. 같은 쇼핑이라도 오프라인 매장에서 직접 옷을 고르는 모습이나 온라인 쇼핑 후 택배상자 언박싱하는 등 개성 강한 Z세대 특성에 맞게 다양한 형태의 쇼핑 특색을 연출했다.

ONE체크카드는 출시 1년도 안 돼 발급 100만장을 돌파했으며 카드상품 전문 플랫폼 '카드고릴라'에서 올해 상반기 인기 체크카드 1위를 차지한 바 있다.

적금이지만 매달 이자를 받을 수 있는 '데굴데굴 농장 적금'은 적금 금액에 따라 심어지는 체리, 바나나 등 과일 8종 소품을 사용했다. 만기 시 이자를 받는 것이 아니라 연 2.5%의 월이자를 받을 수 있는 자유로운 적금의 특징을 각기 다른 자유분방한 포즈로 표현했다.

이번 광고는 다음달 30일까지 20대들이 자주 찾는 지역을 중심으로 노출된다. 서울 주요 대학가 인근과 강남, 성수, 을지로 주변 버스정류장과 지하철역을 통해 젊고 활기찬 이미지를 전달한다.

한편 대학생 크리에이터는 데굴데굴 농장 적금을 주제로 인스타그램 릴스를 제작하는 등 다양한 프로젝트를 진행하고 있다. 대학생 크리에이터의 활동은 공식 인스타그램 페이지를 통해 확인할 수 있다.

케이뱅크 관계자는 "대학생 크리에이터들이 직접 모델이 되어 제작한 광고인 만큼 또래 고객 층의 공감을 얻을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 Z세대만의 남다른 시선으로 케이뱅크 상품과 서비스를 새롭게 해석하는 다양한 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



