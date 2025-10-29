본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

양평군의회, '공무원 사망' 사건 진상 규명·재발 방지 촉구 결의안 채택

이종구기자

입력2025.10.29 15:26

시계아이콘00분 38초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공정한 수사 절차 확립 철저한 진상조사 촉구
공무원 인권보호·명예 훼손 방지 제도적 장치 마련 촉구

경기 양평군의회(의장 오혜자)는 지난 29일 제311회 양평군의회 임시회 제3차 본회의를 열고 '양평군 공무원 사망 사건의 진상 규명 및 재발 방지 촉구 결의안'을 채택했다.

양평군의회가 지난 29일 제311회 양평군의회 임시회 제3차 본회의를 열고 '양평군 공무원 사망 사건의 진상 규명 및 재발 방지 촉구 결의안'을 채택하고 있다. 양평군의회 제공

양평군의회가 지난 29일 제311회 양평군의회 임시회 제3차 본회의를 열고 '양평군 공무원 사망 사건의 진상 규명 및 재발 방지 촉구 결의안'을 채택하고 있다. 양평군의회 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 결의문은 최근 발생한 양평군 공무원 사망 사건과 관련해 철저한 진상 규명과 재발 방지 대책 마련을 촉구하는 내용을 담고 있다.


양평군의회는 "공직자가 특검 조사 이후 극단적 선택을 한 이번 사건은 단순한 개인의 비극이 아니라, 공직사회 전반의 인권 보호와 공정한 수사 절차 확립의 중요성을 일깨우는 중대한 사건"이라고 밝혔다.

이어 "고인은 평생을 양평군 발전과 군민의 행복을 위해 헌신한 공직자였으며, 그가 극심한 심리적 압박 속에서 스스로 생을 마감한 것은 군민 모두에게 커다란 충격과 슬픔을 안겨주었다"고 전했다.


또한 "공직자가 부당한 압박이나 명예 훼손으로부터 보호받을 수 있도록 인권 보호 체계를 강화해야 하며, 공정한 수사 절차가 확립되어야 한다"고 강조했다.


이에 양평군의회는 결의문을 통해 ▶ 양평군 공무원의 사망 경위와 수사 과정 전반에 대한 철저한 진상조사를 즉각 실시할 것 ▶ 조사 과정에서 인권침해나 과도한 수사 행위가 있었다면 명확한 사실 확인과 책임 있는 조치를 취할 것 ▶ 전국 공무원들이 직무 수행 중 불합리한 압박이나 명예훼손으로부터 보호받을 수 있는 제도적 장치를 마련할 것을 촉구했다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'천마총 금관 모형' 선물받은 트럼프 "굉장히 아름답다…당장 착용하고 싶을 정도" [경주APEC] '천마총 금관 모형' 선물받은 트럼프 "굉장히 아름... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

"웨딩드레스 노출" 신랑 측 비난에 19세 신부는 결국…

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

8월 혼인건수 '1만9449건'…8년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기