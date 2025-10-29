광주·전남 10월 소비자심리지수 소폭 상승

한국은행 광주전남, 소비자동향조사 결과

현재생활형편·가계수입전망도 소폭 회복

광주·전남 지역 소비자심리지수가 소폭 상승한 것으로 나타났다.

29일 한국은행 광주전남본부가 광주·전남지역 도시가구 중 600가구(응답 527가구)를 대상으로 지난 16~23일 소비자동향조사를 실시한 결과, 10월중 소비자심리지수(CCSI)는 111.3으로 전월(110.5) 대비 0.8p 상승했다.

CCSI는 경제 상황에 대한 소비자의 인식과 향후 소비지출전망 등을 종합적으로 보여주는 지표다. 소비자동향지수(CSI) 중 6개 주요 지수를 이용해 산출한 심리지표로서 장기평균치를 기준값 100으로, 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미한다. 전국의 10월 중 CCSI는 109.8로 전월(110.1) 대비 0.3p 하락했다.

현재생활형편CSI(95)는 전월대비 1p 상승하고 생활형편전망CSI(101)는 전월과 동일했다. 가계수입전망CSI(102)도 전월대비 2p 상승하고 소비지출전망CSI(112)는 전월과 동일한 수준이었다.

현재경기판단CSI(93)는 전월대비 1p 상승하고 향후경기전망CSI(103)는 전월대비 2p 하락했다. 취업기회전망CSI(95)는 전월대비 1p 하락했으나, 금리수준전망CSI(92)는 전월대비 3p 상승했다.

현재가계저축CSI(95)는 전월대비 2p 상승하고 가계저축전망CSI(97)는 전월대비 1p 상승했다.

물가수준전망CSI(132)는 전월대비 3p 하락했지만, 주택가격전망CSI(108)는 전월대비 6p 상승했다. 임금수준전망CSI(121)는 전월대비 1p 올랐다.





