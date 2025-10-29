청도군 화양읍 눌미리, '행복마을 16호' 조성 성료

11년째 나눔·봉사·배려로 어우러진 행복공동체



청도군 자원봉사센터(센터장 홍봉옥)는 지난 28일 화양읍 눌미리에서 자원봉사자와 마을 주민 300여명이 참여한 가운데 '청도 행복마을 16호' 조성 행사를 성황리에 개최했다.

지난 28일 화양읍 눌미리에서 열린 '청도 행복마을 16호' 조성 행사 모습. 청도군 제공

청도군 자원봉사센터에 소속된 36개 단체, 275명의 자원봉사자들은 벽화와 도색, 도배, 방충망 교체, 우체통 교체, 칼갈이, 이미용, 장수사진, 자장면 나눔, 공연봉사 등 다양한 분야에서 재능 나눔 봉사활동을 펼쳤다.

홍봉옥 자원봉사센터장은 "자원봉사자들의 자발적인 참여와 나눔의 실천으로 주민들에게 보다 아름다운 환경을 제공할 수 있게 돼 매우 보람을 느낀다"며 "앞으로도 우리 센터는 지역사회와 함께 성장하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김하수 청도군수는 "지역에 대한 애정과 정성된 마음으로 행사에 참여해주신 자원봉사자분들에게 감사드리며, 앞으로도 역동적이고 지속가능한 봉사활동을 위한 기반 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.

청도 행복마을은 2014년 청도읍 거연리 1호점을 시작으로 16호에 이르기까지 11년째 주거환경을 개선하고 다양한 복지서비스를 제공함으로써 복지 체감도를 높이고, 삶의 질 향상을 목표로 매년 추진되고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



