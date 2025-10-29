본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

청도군 화양읍 눌미리, '행복마을 16호' 조성 성료

영남취재본부 최대억기자

입력2025.10.29 13:52

시계아이콘00분 27초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11년째 나눔·봉사·배려로 어우러진 행복공동체

청도군 자원봉사센터(센터장 홍봉옥)는 지난 28일 화양읍 눌미리에서 자원봉사자와 마을 주민 300여명이 참여한 가운데 '청도 행복마을 16호' 조성 행사를 성황리에 개최했다.

지난 28일 화양읍 눌미리에서 열린 '청도 행복마을 16호' 조성 행사 모습. 청도군 제공

지난 28일 화양읍 눌미리에서 열린 '청도 행복마을 16호' 조성 행사 모습. 청도군 제공

AD
원본보기 아이콘

청도군 자원봉사센터에 소속된 36개 단체, 275명의 자원봉사자들은 벽화와 도색, 도배, 방충망 교체, 우체통 교체, 칼갈이, 이미용, 장수사진, 자장면 나눔, 공연봉사 등 다양한 분야에서 재능 나눔 봉사활동을 펼쳤다.


홍봉옥 자원봉사센터장은 "자원봉사자들의 자발적인 참여와 나눔의 실천으로 주민들에게 보다 아름다운 환경을 제공할 수 있게 돼 매우 보람을 느낀다"며 "앞으로도 우리 센터는 지역사회와 함께 성장하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김하수 청도군수는 "지역에 대한 애정과 정성된 마음으로 행사에 참여해주신 자원봉사자분들에게 감사드리며, 앞으로도 역동적이고 지속가능한 봉사활동을 위한 기반 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.


청도 행복마을은 2014년 청도읍 거연리 1호점을 시작으로 16호에 이르기까지 11년째 주거환경을 개선하고 다양한 복지서비스를 제공함으로써 복지 체감도를 높이고, 삶의 질 향상을 목표로 매년 추진되고 있다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

에어포스원 문 열리자 트럼프 주먹 불끈 쥐며 "땡큐"…'진공 상태' 경주 초긴장 경호 모드[경주APEC] 에어포스원 문 열리자 트럼프 주먹 불끈 쥐며 "땡... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

8월 혼인건수 '1만9449건'…8년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기