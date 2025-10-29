카카오페이, 해킹방지 '내정보 유출진단' 서비스 출시

이메일주소 등록하면 다크웹 등 유출 의심정보 탐지

진단 결과 알림톡 안내…상시 모니터링 서비스 제공

카카오페이는 해킹과 정보 유출 사고 방지를 위해 '내 정보 유출 진단' 보안 서비스를 출시했다고 29일 밝혔다.

이메일 주소만 입력하면 다크웹 등에서 유출된 것으로 의심되는 정보를 선제 탐지하고, 유출 여부 및 보안 진단 결과를 알림톡으로 안내하는 서비스다. 다크웹은 특수한 브라우저로만 접속할 수 있는 숨겨진 웹 공간이다.

진단할 이메일을 입력하면 진단 중이라는 화면이 노출된다. 서비스 안정성을 높이기 위해 이메일 수정은 하루 최대 3회로 제한한다. 카카오페이 연동 이메일뿐 아니라 다른 도메인 이메일 주소까지 등록하도록 했다.

유출 의심이 감지되면 알림과 함께 진단 내역 바로 가기 버튼을 제공한다. 유출 내역 화면에서는 유출된 도메인 주소, 유출 정보(이메일, 비밀번호)를 확인할 수 있다. 도메인 주소 확인이 어려울 경우 다크웹에서 확인이라는 메시지를 고지한다.

유출 확인 시 해당 사이트 비밀번호 변경 등 보안 조치를 하도록 안내한다. 조치 후 서비스 내 조치 완료 버튼을 클릭하면 해당 내역에 확인 완료 표시가 노출된다. 같은 이메일에서 새 유출이 탐지되면 추가 알림을 발송한다.

내 정보 유출 진단은 무료 서비스다. 카카오페이 애플리케이션과 카카오톡 내 카카오페이홈에서 보안·인증 메뉴 또는 검색에서 '내 정보 유출 진단'을 입력하면 이용할 수 있다.

카카오페이는 "앞으로도 가장 안심하고 신뢰할 수 있는 생활 금융 플랫폼이 되기 위해 보안 기술 투자를 아끼지 않겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



