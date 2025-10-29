네타냐후 "가자지구 강력한 공격"…휴전 19일 만에 시험대

이스라엘 "하마스가 인질 합의 위반"

하마스 "이스라엘이 거짓 비난"

이스라엘이 팔레스타인 무장 정파 하마스의 인질 시신 송환이 늦춰지는 것 등을 이유로 28일(현지시간) 가자지구 군사작전을 재개했다. 휴전에 합의한 지 19일 만에 가자지구가 다시 시험대에 오르게 됐다.

이스라엘 총리실은 이날 오후 성명을 내고 "베냐민 네타냐후 총리가 안보 협의에 따라 가자지구에서 즉시 강력한 공격을 가할 것을 군에 지시했다"고 밝혔다.

하마스 대원들이 가자지구 남부 칸유니스에서 인질의 시신을 수색하고 있다. 로이터연합뉴스

이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 "하마스는 인질들을 돌려보내기로 한 합의를 위반했다"며 "엄중한 대가를 치르게 될 것"이라고 밝혔다.

로이터 통신은 현지 보건 당국을 인용해 이날 공습으로 최소 8명이 사망했다고 밝혔다.

익명의 미국 관리를 인용한 AP 통신 보도에 따르면 미국은 이날 이스라엘의 공습을 사전에 통보받았다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 지난 9일 이스라엘과 하마스가 휴전에 합의한 지 19일 만이다. 10일 휴전 발효 이후로는 18일 만이다.

이스라엘은 전날 밤 하마스가 추가로 송환한 시신 1구의 신원이 가자지구에 아직 억류 중인 나머지 인질 13명 중 1명이 아니라 2023년 12월 숨진 채 발견된 인질 오피르 차르파티의 다른 신체 부위로 판명된 직후 공격을 재개했다. 하마스가 시신 송환을 의도적으로 늦추고 있다는 의혹이 확인됐다고 판단한 것으로 보인다.

특히 전날 하마스 대원들이 한 건물에서 차르파티의 시신 일부를 가져와 중장비로 파둔 구덩이에 넣은 뒤 그 위를 흙으로 덮고, 이후 국제적십자사(ICRC) 인력을 불러 '시신을 찾았다'고 거짓말하는 모습을 포착했다며 해당 영상을 공개했다.

이스라엘군은 "하마스 테러 조직이 시신을 찾으려는 것처럼 꾸며내면서도 실제로는 합의대로 시신을 인도하려 하지 않음을 명백히 보여준다"며 "중장비가 부족해 시신을 돌려보내지 못한다는 주장은 허위"라고 비난했다.

또 이스라엘은 가자지구에 주둔 중인 자국군 병력이 하마스의 공격을 받은 것도 휴전 합의 위반이라는 입장이다.

이에 하마스는 이날 새로 발견했다는 인질 시신의 이스라엘 송환 계획을 연기하며 "이스라엘의 (휴전 합의) 위반 행위 때문"이라고 지적했다.

하마스 정치국의 수하일 알힌디는 알자지라방송 인터뷰에서 "이스라엘은 우리가 합의를 위반했다는 거짓 비난을 멈추라"며 "우리는 인질 시신을 숨기거나 인도를 지연하는 데에 관심이 없으며, 합의를 전적으로 준수할 것"이라고 강조했다.

이스라엘과 하마스 간 휴전 협상에 참여한 한 아랍 관계자는 휴전 협정 파기를 막기 위해 양측 협상이 진행 중이라며 "양측 모두 합의를 위반했지만 중대한 위반은 없었다"고 말했다.





오수연 기자



