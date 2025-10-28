본문 바로가기
MZ세대 공감형 동해시 홍보…'동해를 담다' 숏폼 수상작 6편 선정

이종구기자

입력2025.10.28 18:25

숏뉴스
동해시, 2025년 '동해를 담다' 숏폼 공모전 수상작 6편 선정
시민 참여형 홍보콘텐츠 발굴 '스토리가 있는 도시 동해' 홍보 기대

강원도 동해시는 지난 7월부터 9월까지 진행된 2025년 '동해를 담다' 숏폼 공모전에서 최우수상 1편, 우수상 2편, 장려상 3편 등 총 6편의 수상작을 선정했다고 28일 밝혔다.

숏폼 선정작. 동해시 제공

숏폼 선정작. 동해시 제공

이번 공모전은 동해시를 배경으로 한 관광·문화·여행 등 감동적이거나 창의적인 스토리를 20~60초 이내 영상으로 표현하는 숏폼 콘텐츠 발굴 사업으로 추진됐다.


공모 결과, 총 42편의 작품이 접수되었으며 20대부터 40대 이상까지 다양한 연령층의 시민들이 참여해 높은 관심을 보였다.

시는 창의성, 영상미, 흥미성, 작품성 등 4개 심사기준을 토대로 1차 심사와 2차 심사를 거쳐 개별점수를 합산, 고득점 순으로 6편의 수상작을 최종 선정했다.


최우수상은 김민수-Do you want to play Donghae? 가 선정되었고, 우수상은 김성철-나홀로 동해여행, 지영훈-최적의 여행지 동해, 이밖에도 장려상 3작품이 선정되었다.


선정된 작품들은 동해시 공식 SNS 채널(유튜브, 인스타그램 등)을 비롯해 각종 축제, 관광홍보 행사, 온라인 캠페인 등 다양한 매체를 통해 활용될 예정이다. 이를 통해 시민이 직접 만든 콘텐츠로 도시 이미지를 알리고, MZ세대를 중심으로 한 공감형 도시홍보 효과를 거둘 것으로 기대된다.

전경희 홍보감사담당관은 "이번 공모전은 시민이 직접 참여해 만든 콘텐츠로 동해의 매력을 전 세계에 전할 수 있는 뜻깊은 기회였다"며 "앞으로도 시민의 시각에서 공감할 수 있는 다양한 홍보콘텐츠를 지속적으로 발굴해 '스토리가 있는 도시, 매력적인 동해'로 만들어가겠다"고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
