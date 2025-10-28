합포구 산호동지역사회보장협의체, 어르신 '힐링 Up! 노래 교실' 체험

노래 배우기, 나도 노래 한 곡

초청 공연 등으로 즐겁게 지내



경남 창원특례시 마산합포구 산호동은 28일 산호동 지역사회보장협의체에서 저소득 어르신 들을 모시고 '힐링 Up! 노래 교실' 체험 행사를 가졌다.

이번 노래 교실 체험은 어르신 70명과 지역사회보장협의체 위원 등 총 85명이 함께해 후원과 재능기부를 받아 노래 배우기, 나도 노래 한 곡, 라인댄스 공연 등으로 활력을 불어넣어 주었다.

이날 행사에 참석한 한 노인은 "친구들과 같이 한바탕 신나게 놀다 보니 정말 속이 후련하다. 행사를 마련해준 분들에게 정말 감사드린다"고 했다.

임운규 산호동지역사회보장협의체 회장은 "오늘 행사에 도움을 주신 분들께 진심으로 감사드린다. 어르신들이 웃고 즐기는 모습을 보니 내 부모님이 즐거워하시는 것 같아 정말 기쁘다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



