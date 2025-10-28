본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

러 석유기업 루코일, '서방 제재'에 해외자산 매각 추진

이승형기자

입력2025.10.28 14:32

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

美 제재기관 면허하에 매각

미국과 유럽의 제재 대상이 된 러시아의 대형 석유기업 루코일이 해외자산을 매각한다고 밝혔다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

블룸버그통신 등에 따르면 러시아에서 두 번째로 큰 석유기업인 루코일은 27일(현지시간) 성명을 내고 해외자산 매각을 추진한다고 밝혔다.

루코일의 이번 조치는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 후 러시아 기업이 서방 제재에 대응해 내놓은 조치 중 가장 중대한 것으로 평가된다. 루코일은 이번 해외자산 매각이 "몇 개 국가들이 제재 조치를 도입한 데 따른 결정"이라며 "자산 매각은 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 정리 면허에 따라 진행된다"고 설명했다.


도널드 트럼프 미국 대통령은 러·우 전쟁 휴전을 압박하기 위해 지난 22일 러시아의 대표 석유기업인 루코일, 로스네프트 및 그 자회사들을 제재 대상으로 지정했다. 유럽연합(EU)과 영국도 이들 기업을 포함해 러시아 석유·가스 수익을 겨냥한 전방위적 제재 카드를 꺼낸 상태다.


루코일이 언급한 OFAC는 미 재무부 산하에 있는 경제 제재 관리 기관이다. OFAC는 미국이 제재를 결정한 이후 루코일이 일정 기간 자산 매각 등 사업을 정리할 수 있도록 하는 면허를 발급한 것으로 보인다.

루코일의 석유 생산량은 전 세계의 2% 수준이며 해외에서 보유한 가장 큰 자산은 이라크에 있는 웨스트 쿠르나2 유전이다. 루코일은 이 유전 지분의 75%를 갖고 있다. 불가리아에 있는 네프토힘 부르가스 정유소와 루마니아의 메트로텔 정유소도 루코일의 주요 자산이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기