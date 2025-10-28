국립부경대·일본수산대, 국제학술콘퍼런스 교수·학생 연구성과 발표

국립부경대학교 수산과학대학(학장 김영목)과 일본수산대학교(총장 후지이 테츠오)가 최근 일본 시모노세키시 일본수산대에서 국제학술 콘퍼런스를 개최했다.

이 행사에 양 대학 교수와 대학원생 등 40여명이 참가해 식품·양식·어구어법·어병·교육 등 분야에 걸쳐 연구 성과를 발표하며 학술교류 활동을 펼쳤다.

국립부경대는 해양수산 분야 연구와 우수 인재 양성을 위해 블루푸드인력양성사업(Global Blue-Food Leaders Project)으로 이번 세미나를 지원했다.

국립부경대는 자매결연 대학인 일본수산대와 1999년부터 해마다 국제 학술 행사를 개최하며 수해양 분야 글로벌 네트워크 구축과 교수·학생들의 연구력 향상에 힘쓰고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



