국립부경대·일본수산대, 국제학술콘퍼런스 교수·학생 연구성과 발표

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.28 13:32

국립부경대학교 수산과학대학(학장 김영목)과 일본수산대학교(총장 후지이 테츠오)가 최근 일본 시모노세키시 일본수산대에서 국제학술 콘퍼런스를 개최했다.


이 행사에 양 대학 교수와 대학원생 등 40여명이 참가해 식품·양식·어구어법·어병·교육 등 분야에 걸쳐 연구 성과를 발표하며 학술교류 활동을 펼쳤다.

국립부경대는 해양수산 분야 연구와 우수 인재 양성을 위해 블루푸드인력양성사업(Global Blue-Food Leaders Project)으로 이번 세미나를 지원했다.


국립부경대는 자매결연 대학인 일본수산대와 1999년부터 해마다 국제 학술 행사를 개최하며 수해양 분야 글로벌 네트워크 구축과 교수·학생들의 연구력 향상에 힘쓰고 있다.

국립부경대학교 수산과학대학(학장 김영목)과 일본수산대학교(총장 후지이 테츠오)가 일본 시모노세키시 일본수산대에서 국제학술 콘퍼런스를 진행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

