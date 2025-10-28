본문 바로가기
이상일 용인시장, 佛 몽펠리에시 방문해 협력 논의

정두환기자

입력2025.10.28 10:23

청년·대중교통 정책 등 공유
도심 도시재생 현장도 방문

경기도 용인시는 유럽을 방문 중인 이상일 시장 등 시 대표단이 27일(현지시간) 프랑스 몽펠리에시와 우호 교류와 협력 방안 등을 논의하고 도시재생 등 주요 사업을 살펴봤다고 밝혔다.

27일(현지시간) 프랑스 몽펠리에시를 방문한 이상일 용인시장(왼쪽)이 니콜라 루비외 몽펠리에 메디테라니 메트로폴 도시계획국장과 도시재생 현장에서 의견을 나누고 있다. 용인시 제공

이 시장은 이날 오전 몽펠리에 프리디렌 지구의 문화센터인 '모두를 위한 집, 레스쿠타르'를 방문해 주요 시설을 둘러봤다.


현장에서는 니콜 마랭-쿠리 몽펠리에 부시장, 그레고리 노그르 레쿠스타르 센터장 등이 참석해 미술·연극·도자 등 예술 활동과 언어교육·요리 실습 등 레쿠스타르의 다양한 청소년·청년 프로그램을 소개했다.

이 시장은 용인시의 청소년, 청년 정책을 상세히 설명한 뒤 "앞으로 더 많이 소통해서 서로가 좋은 정책을 알리고 배워서 양 도시의 청소년과 청년, 그리고 시민들이 보다 나은 삶을 영위할 수 있도록 협력하자"고 말했다.


이 자리에서는 '몽펠리에 메디테라니 메트로폴'의 대중교통 정책과 트램 및 자전거 인프라 확대 정책도 소개됐다. 몽펠리에 메디테라니 메트로폴은 몽펠리에시를 포함 31개 코뮌(프랑스의 기본 행정구역)으로 이뤄진 광역자치단체다.


몽펠리에 메디테라니 메트로폴은 중세 때부터 이어져 온 도심 지역의 자동차 운행을 제한하고 트램 운행을 통해 혼잡을 방지해 탄소 배출 감축과 안전한 보행 환경을 조성하는 정책을 펴고 있다.

이 시장 일행인 이날 오후 몽펠리에 도시재생 담당 기관인 '미시옹 그랑 퀘르' 사무실을 방문해 '미시옹 그랑 퀘르(Mission Grand Coeur)' 도시 개발 프로젝트도 견학했다. 이 프로젝트는 몽펠리에 도심의 재생·보전·활성화를 위한 장기 도시재생 프로그램이다. 지난 2002년 시의회의 승인으로 전담 조직이 설치돼 역사적 건축물과 거리 경관 보전, 도로 정비 등이 진행되고 있다.


이 시장은 50여 분 동안 현장을 직접 돌아보며 현지 관계자들과 도시재생에 대한 의견을 나누기도 했다.


한편 시 대표단은 28일 파리 루이비통재단 미술관을 방문해 용인시 시립미술관 건립과 관련한 의견을 교환한 뒤 귀국길에 오른다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
