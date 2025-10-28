"판매글 작성 간편하게"…중고나라, 'AI 상품 등록' 기능 전면 도입

거래 효율성·편의성 향상 기대

중고나라는 이용자의 거래 편의성을 높이기 위해 '인공지능(AI) 상품 등록' 기능을 모든 판매자에게 확대 제공한다고 28일 밝혔다.

이 기능은 판매자가 상품 사진을 올리면 AI가 이미지를 분석해 상품 제목, 카테고리, 상세 설명 등 주요 정보를 자동으로 작성한다. 중고나라가 보유한 이미지 및 상품 데이터로 학습된 자체 AI 모델을 통해 실제 중고거래 환경에 최적화된 상품 정보를 생성하고, 여러 장의 이미지에 다양한 상품이 있는 경우 각 상품을 개별적으로 인식해 종합적인 정보를 제안한다.

앞서 중고나라는 지난 7월 말부터 중고나라 앱·웹에 처음으로 상품을 등록하는 신규 판매자를 대상으로 해당 기능을 우선 적용해 왔다. 그 결과, 3개월 동안 신규 판매자의 60% 이상이 AI 기능을 활용해 상품을 등록했으며, 상품 등록까지 소요된 시간은 기존 대비 평균 15%가량 단축된 것으로 나타났다.

최인욱 중고나라 대표는 "AI 상품 등록 기능을 통해 판매 과정의 번거로움을 줄이고, 보다 편리한 중고거래 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 사용자 중심의 AI 기술을 지속해서 고도화해, 누구나 쉽고 안전하게 거래할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 했다.





