경기도, 북미 수출상담회 통해 1941만弗 수출상담 성과

경기도가 지난 21일과 23일 미국 뉴욕과 캐나다 밴쿠버에서 북미 수출상담회를 열고 1941만 달러의 수출 상담 성과를 거뒀다.

이번 상담회는 북미 시장 진출을 준비 중인 도내 중소기업의 판로 개척을 지원하기 위해 마련됐으며 미국의 FDA(식품의약국), 캐나다 CFIA(식품검사청) 등 비관세장벽(해외인증) 준비 수준이 우수한 도내 유망 뷰티·식품 중소기업 15곳이 참여했다.

경기도는 맞춤형 바이어 매칭·상담뿐만 아니라 ▲현지 시장 브리핑 ▲사전·사후 간담회 ▲바이어 발굴·매칭 ▲통역·교통 등 전방위 지원을 펼쳤다.

참가 기업들은 이러한 지원을 통해 북미 소비 트렌드와 주요 유통 채널을 직접 파악하고, 시장별 규제 변화, 인증 획득 절차, 유통망 확보 전략 등 실질적인 진출 전략을 구체화할 수 있었다.

경기도 주도로 북미 수출상담회에 참석한 기업 관계자들이 뉴욕상담회에서 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도는 이번 상담을 통해 뉴욕에서 691만 달러의 수출 상담 실적을, 밴쿠버에서 1250만 달러의 수출 상담 실적을 거뒀다.

박경서 경기도 국제통상과장은 "북미 시장은 여전히 까다로운 규제와 인증 절차가 존재하지만, 최근 K-컬쳐 열풍과 함께 품질 높은 한국 중소기업 제품에 대한 수요가 많이 증가하고 있다"며 "도내 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 성공적으로 진출할 수 있도록 미국, 유럽, 중동 등 주요 지역별 맞춤형 상담회를 지속 추진하고, 현장 중심의 통상지원 역량을 체계적으로 강화할 수 있도록 앞으로도 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>