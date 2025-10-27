본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

양주시, 덕정 도시재생 '별별 어린이 와글와글 축제' 성료

이종구기자

입력2025.10.27 17:13

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시가 최근 양주시 와글와글센터에서 열린 '별별 어린이 와글와글 축제'를 주민들의 큰 호응 속에 마무리했다.

양주시가 최근 양주시 와글와글센터에서 열린 '별별 어린이 와글와글 축제'를 진행하고 있다. 양주시 제공

양주시가 최근 양주시 와글와글센터에서 열린 '별별 어린이 와글와글 축제'를 진행하고 있다. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 행사에는 1176명의 주민이 참여해 다채로운 프로그램을 즐기며 뜻깊은 시간을 보냈다.


이날 행사는 지역 주민들에게 도시재생사업의 중요성을 알리고, 도시재생사업으로 건립된 와글와글센터의 역할을 홍보하며 이를 통한 지역 활성화를 도모하기 위해 열렸다. 특히 이번 행사가 열린 와글와글센터는 양주시 도시재생사업으로 건립된 1호 거점시설로, 축제에 특별한 의미를 더했다.

행사는 ▲어린이 벼룩장터 ▲어린이와 가족들을 위한 다양한 체험 프로그램 ▲마술 공연 ▲스탬프 투어 ▲먹거리 장터 등 다채로운 프로그램이 진행되었으며, 주민들의 적극적인 참여로 지역 커뮤니티 강화 및 도시재생사업에 대한 인식이 높아지는 계기가 됐다.


특히 '창의놀이터 활성화 컨설팅 및 프로그램 운영'에 참여한 주민들이 직접 체험 프로그램을 운영했다. 이를 통해 도시재생사업 종료 이후에도 주민 주도로 거점시설을 지속 활용할 수 있음을 보여주어 지역 활성화에 기여하는 도시재생사업의 의미를 더욱 깊게 했다.


이번 축제에 참여한 시민은 "마을에 이렇게 다양한 프로그램이 운영되고 있는 곳이 있는지 몰랐다."면서 "아이들과 다양한 활동을 즐길 수 있어 좋았고 앞으로도 종종 해당 센터에서 진행되는 참여할 수 있는 프로그램들에는 관심을 두고 참여하고 싶다"며 소감을 전했다.

이동섭 양주시 도시재생과장은 "센터 이름에 걸맞은 축제가 될 수 있게 적극 참여하여 자리를 빛내준 주민 여러분께 감사하다"면서 "이번 축제를 통해 와글와글센터의 존재와 역할이 지역 주민들에게 각인되어 다양하게 활용되는 지역의 새로운 활력 거점이 되기를 바란다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

한강버스 다시 달린다

은행권, 4분기도 가계대출 죈다

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?

새로운 이슈 보기