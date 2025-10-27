역대 개성공단기업협회장, 정동영 장관 만나 "개성공단 재개해야"

통일장관, 남북경협 활성화 위한 中企 의견 청취

"APEC 북미 정상회담 성사 시 기회 열릴 것"

중소기업중앙회는 27일 서울 종로구 서머셋팰리스서울에서 정동영 통일부 장관과 역대 개성공단기업협회장들이 참여한 간담회를 개최했다고 밝혔다.

간담회에는 개성공단기업협회 초대 회장인 김기문 중소기업중앙회장을 비롯해 문창섭 삼덕통상 회장(제2대 회장), 배해동 태성그룹·토니모리 회장(제4대 회장), 이재철 제씨콤 대표(제9대 회장) 등 역대 협회장들이 참석했다.

이번 간담회는 최근 정 장관이 강조한 '평화적 공존과 경제협력의 단계적 복원' 구상에 따라 개성공단 재개 및 남북경협 활성화를 위한 중소기업계의 현장 의견을 청취하고 정책적 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

기업인들은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 계기로 미국 트럼프 대통령과 북한 김정은 위원장 간의 정상회담이 성사되면 북미대화가 남북대화로 이어져 남북경협 활성화와 개성공단이 재가동될 기회가 만들어질 수 있다는 데 공감대가 모였다.

김기문 중기중앙회장은 "남북경협은 중소기업의 제조기반을 회복하는 데 일조하며 한국경제의 새로운 활로가 될 수 있다"며 "중소기업중앙회가 통일부와 함께 민관 협력의 가교 역할을 하겠다"고 말했다.





