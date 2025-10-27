본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

2조2700억 '제3판교' 우선협상대상자에 현대건설 컨소시엄

이영규기자

입력2025.10.27 15:19

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기주택도시공사(GH)가 27일 제3판교 테크노밸리 건립사업의 우선협상대상자로 현대건설 컨소시엄을 선정했다.


현대건설 컨소시엄은 현대건설(35%)이 주관사로 대우건설(27%), 금호건설(9%), 동부건설(9%), 신동아종합건설(10%), 우미토건(5%), 이에스아이(5%)가 부관사로 참여한다.

현대건설 컨소시엄은 공모 제안을 통해 제3판교를 도시의 정체성과 상징성을 담은 차별화된 랜드마크 디자인을 통해 독창적 도시경관을 구현하는데 초점을 맞췄다.


단지는 업종 간 교류와 협업을 촉진하는 연계형 캠퍼스 구조로 조성되며, 저층부 통합 계획을 통해 동선의 연속성과 활발한 커뮤니티 형성이 가능하도록 설계됐다.


또 자족시설용지 1-1~3과 2를 연결하는 입체보행시설을 특화해 수변공원과 주요 동선을 유기적으로 연결하고, 지하주차장 통합 개발을 통해 효율적인 차량 동선과 이용 편의성을 확보했다.

제3판교 테크노밸리 조감도

제3판교 테크노밸리 조감도

AD
원본보기 아이콘

앵커기업이 입주할 예정인 자족1-4와는 조경시설물과 패턴 디자인을 활용해 지상부 연결성을 강화함으로써 단지 간 통합성과 접근성을 높였다.


GH는 연내 현대건설 컨소시엄과 협약을 체결한 뒤 2026년에는 특별계획구역 세부개발계획 수립과 지구계획 변경승인 등의 절차를 진행하고, 건축 인허가를 완료한 뒤 본격 공사에 들어간다.


제3판교 테크노밸리는 성남금토 공공주택지구 내 자족시설용지 4개 필지(자족1-1~3, 자족2) 6만㎡ 부지에 연면적 43만㎡로 조성되며, 총사업비는 2조2700억원이다. 단지 내에는 지식산업센터, 업무시설, 상업시설, 기숙사, 연구소 등 다양한 시설이 들어선다.


김용진 GH 사장은 "제3판교 테크노밸리는 첨단산업과 상업, 연구, 주거 기능이 조화를 이루는 자족형 복합단지로, 민간사업자 투자비만 약 1조5000억원에 이르는 대규모 사업"이라며 "공공과 민간이 협력하여 지속가능한 혁신 클러스터를 성공적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

"우리 사귀는 사이 맞아요" 손 잡고 등장한 트뤼도 전 총리와 페리

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

킥보드에 4인 가족이…안전모도 안써, 누리꾼 '경악'

"이게 8000원? 아이한테 창피"…또 축제 바가지 논란

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

새로운 이슈 보기