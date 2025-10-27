2027년 7월 WYD, 교황 방한...전 세계서 최대 100만 인파 모인다

2027년 세계청년대회, 서울서 개최

교황 방한, 전 세계서 100만여명 운집

밤샘기도 장소, 올림픽공원 유력

원활한 진행 위해 특별법 추진 중

"천년의 숨결이 살아 숨 쉬는 전통과 역동적으로 진화하는 현대가 조화롭게 공존하는 한국 문화의 깊이와 아름다움을 세계 청년들과 나누겠습니다."

27일 가톨릭대학교 옴니버스파크 컨벤션홀에서 열린 2027 서울 세계청년대회(WYD) 기본계획 언론브리핑에서 조직위원장 정순택 대주교(천주교 서울대교구장)는 모두 연설 브리핑에서 이와 같이 밝혔다. 그는 "오늘 이 자리는 단순한 행사 계획의 발표가 아니다"라며 "이 시대를 살아가는 전 세계 청년들을 향한 우리의 약속이자, 인류 공동체가 함께 나아갈 방향에 대한 성찰의 초대"라고 밝혔다.

27일 가톨릭대학교 옴니버스파크 컨벤션홀에서 열린 2027 서울 세계청년대회(WYD) 기본계획 언론브리핑에서 조직위원장 정순택 대주교(천주교 서울대교구장)가 발언하고 있다. 천주교 서울대교구 제공

WYD는 1985년 성 요한 바오로 2세 교황이 제정한 세계 젊은이의 날을 기념해 제정된 이래, 전 세계 청년들의 연대와 평화를 상징해 왔다. 1986년 로마에서 시작된 이래, 지금까지 누적 참가자 2350만명에 달한다. 1995년 필리핀 마닐라 400만명, 2023년 포르투갈 리스본 150만명이 참가했다.

2027년 7월29일~8월8일 10박11일 개최, 100만명 참여 예상

2027년 WYD는 7월29일~8월8일 10박11일간 서울에서 열린다. 주제성구는 요한복음 16장 29절에 나오는 "용기를 내어라. 내가 세상을 이겼다", 대주제는 진리, 사랑, 평화이다. 전반부(7월29일~8월2일)는 전국 15개 교구에서 교구대회로, 후반부(8월3일~8일)는 서울 전역에서 본대회로 진행된다. 교구대회에서는 참가자들이 각 교구 신자들과 교류하며 한국의 문화를 체험하고, 홈스테이를 통해 공동체의 삶을 나누게 된다. 본대회는 개막미사, 교황환영행사, 젊은이 축제, 교리교육 성삼일, 십자가의 길, 밤샘기도와 파견미사 등 여섯 가지 핵심 프로그램으로 구성된다.

교황과 밤샘기도 올림픽공원 유력

개막미사와 교황환영행사에는 교황을 비롯해 전 세계 160개국의 추기경단이 참여하는 대규모 행사가 펼쳐질 예정이다. 참여 인원은 100만명으로 추정된다. 장소는 몇몇 곳이 최종 검토되고 있다. 밤샘기도와 파견미사는 올림픽공원 또는 여의도 한강공원이 유력하게 거론되고 있다. 개막미사와 교황환영행사는 상암 월드컵경기장과 광화문 광장이 후보지로 검토되고 있다.

행사 참여를 위해 전 세계에서 방한하는 청년들은 전국 233개 성당 등에 분산 수용할 예정이다. 조직위원회 사무국장 이영제 신부는 "세계청년대회는 종교의 경계를 넘어 대한민국이 평화와 화합, 연대의 메시지를 전 세계에 전하는 역사적 기회"라며 "조직위원회는 이 역사적인 행사가 성공적으로 또 안전하게 개최될 수 있도록 정부와 지자체의 협조 아래 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

앞서 젬버리 사태가 국제적으로 부정적으로 각인된 만큼 폭염에 대한 안전 대책을 철저히 대비하고, 경찰, 소방, 의료 당국과의 연계 방안도 촘촘하게 준비할 방침이다. 이 신부는 "경찰, 소방, 의료, 자원봉사 인력을 투입해 다층적 보안 체계를 구축하겠다. 청소년 성보호 시스템도 함께 마련할 예정"이라며 "2027 서울 WYD는 단순히 민간의 힘으로만 이루어 낼 수 없는 범국가적 차원의 행사다. 행정·안전·재정은 물론 교통과 의료, 통신 인프라 등 여러 분야에서 정부와 지자체의 협력이 절대적으로 필요하다"고 강조했다.

아시아 두 번째 개최, 다종교 면모 주목

지난해 7월28일 서울 중구 명동성당에서 열린 '2027 서울 세계청년대회(WYD) 발대식'에서 기념 촬영하고 있다. 천주교 서울대교구 제공 원본보기 아이콘

다양한 종교가 공존하는 비(非) 그리스도교 국가인 대한민국 서울이 1995년 필리핀 마닐라에 이어 아시아에서는 두 번째로 WYD를 개최하는 점도 주목할 만하다. 조직위는 서울 WYD가 서로 다른 종교에 대한 열린 태도를 실천하고 아시아 공동체의 성장을 보여주는 자리가 될 것으로 기대하고 있다.

조직위원회 총괄 코디네이터 이경상 주교는 이번 행사가 국가적 차원의 행사임을 강조하며 특별법 마련의 필요성을 역설했다. 그는 "WYD는 바티칸의 수반이 국빈 방문하는 국가 행사다. 가톨릭의 교세를 확장하기 위한 종교 행사로만 볼 문제가 아니다"라며 "100만명에 가까운 인파가 몰리는 행사를 안전하게 치르기 위한 안전 분야에 예산 마련을 위해, 특별법 제정이 필요한 상황"이라며 "WYD는 가톨릭 교세 확장이나 영향력을 높이기 위한 행사가 아니다. 불교, 개신교 등 한국의 다양한 종교와 문화를 세계에 알릴 기회"라고 설명했다.

생산 유발 효과 3조 추정, 원활한 진행 위해 특별법 추진

서울 WYD는 최대 100만명이 참가하는 대규모 행사로 조직위는 2조700억∼3조1500억원 규모의 생산 유발 효과를 낼 것으로 기대하고 있다. 부가가치 유발 효과는 9100억∼1조3700억원, 고용 유발 효과는 1만1000∼1만6000명 수준으로 보고 있다. 조직위는 서울 WYD의 원활한 진행을 위해 입법부 및 정치권과 소통해 특별법 제정을 추진한다.





