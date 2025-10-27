강원도, '일당백' 강원이 나르샤 원정 응원단 11월 4일 히로시마 출격

아시아챔피언스리그 강원FC 4차전 원정경기

강원FC 팬·재일교민 등 200여 명 구성

김진태 지사, ACLE 4차전 응원 동참·예산 확대 약속



강원특별자치도(도지사 김진태)는 2025/2026 아시아챔피언스리그(ACLE) 강원FC 4차전 원정경기에서 도민과 팬들이 함께하는 현장 응원을 펼친다.

김진태 강원특별자치도지사가 강원FC 경기에서 응원하는 모습. 강원도 제공

이번 경기는 오는 11월 4일 일본 히로시마에서 열리며, 김 지사는 지난 3월 강원FC 정기주주총회에서 제안한 대로 '강원이 나르샤 응원단'과 함께 현장을 찾아 선수단에 힘을 보탤 예정이다.

'강원이 나르샤 응원단'은 도 대표단(11월 3~5일)과 전체 응원단(11월 4~5일)으로 구성되며, 총 200여 명 규모다.

팬 모집은 10월 10일부터 17일까지 구단 온라인 사연 접수를 통해 진행되었으며, 일주일 만에 총 556명이 몰리며 경쟁률 5.56대 1을 기록했다.

참가자는 1인당 전체 경비의 30%를 자부담하며 구단주인 김진태 지사 역시 동일한 조건으로 자부담을 부담하고 응원에 참여한다.

이외에도 재일 교민, 총영사관 직원, 그리고 지난여름 강원도와 교류했던 일본 히로시마현 학생들도 함께 응원에 참여할 예정이다.

현재 강원FC는 도민구단으로서 위상을 높이며 꾸준히 성장하고 있다. 2024~2025 시즌에는 창단 이후 처음으로 2년 연속 파이널A 진출을 달성했고, 도·시민구단으로서는 최초로 파이널A 5회 진출이라는 기록을 세웠다. 또한 2025/2026 아시아챔피언스리그(ACLE) 동아시아 지역 예선에서는 현재 3위로 순항 중이다.

김진태 도지사는 "작년도 준우승 이후 목표를 상위 스플릿 진출로 잡았고 목표 달성에 성공했다"며, "다음 주 히로시마 원정경기에서 강원이 나르샤 원정응원단과 함께 가서 응원할 계획"임을 전했다. 이어 "올해까지 최근 3년간 강원FC에 120억원을 지원했는데 내년에는 더 예산을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

강원FC는 이번 아시아챔피언스리그(ACLE) 원정 경기를 계기로 국제 경기 경험을 쌓고 선수단 역량을 강화하는 한편, 도민과 팬들의 참여와 응원 열기를 이어가며 지역 스포츠 문화 확산에도 앞장설 계획이다.





춘천=이종구 기자



