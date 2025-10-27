본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

'2025코리아 그랜드 페스티벌'에 대전사랑카드 18% 특별 할인

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.27 10:02

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 상권 매출 회복...18억원 규모로 소진시까지 진행

'2025코리아 그랜드 페스티벌'에 대전사랑카드 18% 특별 할인
AD
원본보기 아이콘

대전시가 오는 29일부터 11월 9일까지 진행되는 '2025코리아 그랜드 페스티벌'에 맞춰 대전사랑카드가 18% 특별 할인 이벤트를 진행한다.


'2025 코리아 그랜드 페스티벌'은 산업통상자원부와 중소벤처기업부 등 정부 부처가 공동 주관하는 국가 단위 대규모 할인행사로, 전국 유통업계와 소상공인이 참여해 내수 활성화와 소비 촉진을 추진한다.

시는 이번 국가 행사와 연계해 지역 소비를 더욱 활성화하기 위해 대전사랑카드로 결제한 시민에게 행사 기간 동안 결제금액의 18%를 캐시백으로 환급해 주는 특별 이벤트를 마련했다.


이번 행사는 총 18억 원 규모로 운영되며, 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다. 단, 특별 할인 종료 후에도 기존 13% 캐시백 혜택은 연말까지 유지된다.


권경민 대전시 경제국장은 "이번 특별할인으로 지역 상권 매출 회복과 소비 심리 진작에 도움이 되길 바란다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목 "삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

방탄소년단 RM, K팝 가수 최초 APEC CEO 서밋 기조연설

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

"中 아웃도어 스포츠 인구 4억…빙설산업 연 200조원 육박"

과자봉지를 총기로 오인한 AI탐지기, 학교에 경찰 출동

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목

새로운 이슈 보기