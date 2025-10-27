'2025코리아 그랜드 페스티벌'에 대전사랑카드 18% 특별 할인

지역 상권 매출 회복...18억원 규모로 소진시까지 진행

대전시가 오는 29일부터 11월 9일까지 진행되는 '2025코리아 그랜드 페스티벌'에 맞춰 대전사랑카드가 18% 특별 할인 이벤트를 진행한다.

'2025 코리아 그랜드 페스티벌'은 산업통상자원부와 중소벤처기업부 등 정부 부처가 공동 주관하는 국가 단위 대규모 할인행사로, 전국 유통업계와 소상공인이 참여해 내수 활성화와 소비 촉진을 추진한다.

시는 이번 국가 행사와 연계해 지역 소비를 더욱 활성화하기 위해 대전사랑카드로 결제한 시민에게 행사 기간 동안 결제금액의 18%를 캐시백으로 환급해 주는 특별 이벤트를 마련했다.

이번 행사는 총 18억 원 규모로 운영되며, 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다. 단, 특별 할인 종료 후에도 기존 13% 캐시백 혜택은 연말까지 유지된다.

권경민 대전시 경제국장은 "이번 특별할인으로 지역 상권 매출 회복과 소비 심리 진작에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



