광주시, 상생체크카드 18% 특별환급 시행

11월 9일까지 '코리아 그랜드 페스티벌' 연계
소비 촉진…소상공인·자영업자 매출 증대 기대
광주상생카드 자료 사진. 광주시 제공
광주시는 오는 29일부터 내달 9일까지 진행되는 '코리아 그랜드 페스티벌' 기간 동안 광주상생체크카드 사용자에게 결제금액의 5%를 추가 환급(캐시백)하는 특별할인 행사를 실시한다고 27일 밝혔다. 이는 기존 13% 기본 할인율에 5%를 더해 총 18%의 환급 혜택을 제공하는 파격적인 조치다.
이번 행사는 정부가 주도하는 대규모 소비 촉진 캠페인과 연계해 지역 내 소비를 활성화하고, 소상공인 매출을 증대시키기 위해 마련됐다. 행사 기간 중 광주 전역에서 광주상생체크카드를 사용하는 시민이라면 누구나 혜택을 받을 수 있다. 다만, 선할인 방식의 광주상생선불카드는 이번 환급 대상에서 제외되며, 특별재난지역(북구, 광산구 어룡동·삼도동) 대상 5% 추가 환급과는 중복 적용되지 않는다.
시는 이러한 특별환급 정책이 침체된 지역 소비심리를 회복시키고, 소상공인과 자영업자들의 실질적인 매출 증진에 기여할 것으로 기대하고 있다. 앞서 시는 올해 1~2월에도 '광주상생카드 특별할인(10%)'을 시행, 사용액이 전년 대비 42% 급증하는 성과를 거둔 바 있다.
전영복 경제정책과장은 "코리아 그랜드 페스티벌 기간 동안 광주상생체크카드 추가 환급뿐만 아니라 디지털 온누리상품권 특별 환급, 자동차·가전·농축수산물 등 전 분야를 아우르는 특별할인이 진행될 예정이다"며 "시민들의 합리적이고 따뜻한 소비가 지역경제 활력 회복의 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.
한편 시는 앞으로도 '광주경제 다 함께 착착착' 등 민생경제 회복 정책을 지속적으로 추진, 시민들이 체감할 수 있는 경제 활력을 높여나간다는 방침이다.
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>