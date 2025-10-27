[오늘의신상]CU, 두바이초콜릿 신상…일주일 만에 10만개 판매

15일 출시 두바이 초콜릿 디저트 2종

출시 일주일 만에 10만여개 판매

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 지난 15일 출시한 두바이 초콜릿 디저트 2종이 출시 일주일 만에 10만여개가 판매됐다고 27일 밝혔다.

먼저 '두바이 쫀득 찹쌀떡'은 쫄깃한 찹쌀떡 속에 카다이프와 피스타치오를 넣었다. 겉면은 초콜릿으로 코팅해 바삭한 식감을 극대화했다. 해당 제품은 두바이 쫀득쿠키와 유사한 식감으로 화제가 됐다. 현재 공급 물량 부족으로 포켓CU에서 예약 구매가 불가하고 점포에는 한정 수량만 납품되고 있다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 지난 15일 출시한 두바이 초콜릿 디저트 2종.

함께 선보이는 '두바이 초코 브라우니'는 꾸덕한 브라우니 위에 카다이프, 피스타치오 스프레드를 올린 뒤 초코 코팅과 피스타치오 분태로 마무리했다.

포켓CU 앱 내 검색어 순위에는 '두바이'가 상위권에 오른 상태다. CU는 다시 돌아온 두바이 초콜릿 트렌드에 맞춰 추가 상품 출시도 계획 중이다.

김고니 BGF리테일 스낵식품팀 MD는 "면밀한 디저트 시장 모니터링으로 트렌드를 발견하고 편의점만의 아이디어를 더해 새로운 두바이 디저트를 발 빠르게 선보일 수 있었다"며 "앞으로도 CU는 업계 트렌드세터로서 국내외 소비 트렌드를 빠르게 포착해 최신 유행을 가장 먼저 접할 수 있는 편의점 역할을 강화할 것"이라고 말했다.





