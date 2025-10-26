코리아 그랜드 페스티벌, 광주서 닻 올린다

전 부처가 함께하는 대규모 소비 진작 축제

전국 소상공인과 시민 참여

광주 시민의 열정과 문화가 어우러진 상생의 장 마련

중소벤처기업부는 28일과 29일 양일간 광주광역시 국립아시아문화전당 하늘마당과 5·18민주광장 일대에서 전국 소상공인과 국민이 함께하는 '코리아 그랜드 페스티벌' 개막행사를 개최한다고 밝혔다. 코리아 그랜드 페스티벌은 전 부처가 힘을 모아 추진하는 대규모 할인·소비 축제로, 29일부터 내달 9일까지 12일간 운영된다. 국민과 기업이 함께 참여해 소비를 통해 희망을 나누고 지역경제에 활력을 불어넣는, '희망이 되는 소비, 함께 성장하는 경제'를 목표로 한다.

우선 28일 오후 6시 50분 국립아시아문화전당 하늘마당에서 '코리아 그랜드 페스티벌' 개막식이 진행된다. 행사장에는 '코리아 그랜드 페스티벌 온라인 기획전'에서 선정된 'TOP 100 소상공인 대표 제품'이 전시된다. 생활용품, 식품, 뷰티 등 다양한 분야의 우수 제품을 직접 만나볼 수 있으며, QR코드를 통해 현장에서 바로 온라인 구매도 가능하다.

이번 개막행사에는 광주·전남 지역의 우수 소상공인 50개사가 참여해 지역특산품과 수공예품, 로컬푸드 등을 선보이는 판매전이 함께 열린다. 특히 최근 '케이팝 데몬 헌터스'의 굿즈 제작사로 주목받은 '율아트', 수제 음료 브랜드 '단물가게', 전통과자 오란다 제조업체 '가온잠뜰' 등 젊은 창의력과 지역 정체성을 겸비한 향토기업들이 대거 참여해 지역 소상공인의 성장 가능성과 문화산업의 융합을 보여줄 예정이다. 시민과 소상공인이 함께 즐길 수 있는 '상생 영수증 콘서트'도 마련된다. 28일에는 청하, 옥상달빛, 이창섭, 박지현이 출연해 공연을 펼치고 29일에는 뮤지션들의 버스킹 공연이 진행된다.

코리아 그랜드 페스티벌은 광주 개막행사를 시작으로, 전국 42개 지역에서 동시다발적으로 열리는 상생 축제와 함께 진행된다. 대표적으로 청주의 '제빵 베이커리 페스타', 대구의 '동성로 놀장', 부산의 '간식로드 in 부산', 서울의 '모두의 동행 판매전' 등 각 지역의 특색과 문화를 살린 다채로운 행사가 전국 곳곳에서 펼쳐진다. 이들 행사는 단순한 판매전을 넘어, 소상공인이 자신의 브랜드를 알리고 소비자와 직접 소통할 수 있는 상생의 무대로 운영된다. 청년 창업가, 전통시장 상인, 로컬푸드 기업 등 다양한 주체가 참여해 희망이 되는 소비 문화를 확산할 예정이다.

한성숙 중기부 장관은 "이번 코리아 그랜드 페스티벌은 국민의 소비가 곧 희망이 되고, 대한민국 경제 성장의 발판이 되는 뜻깊은 자리"라며 "아름다운 문화의 도시 광주에서 열리는 이번 축제를 통해 서로가 함께 성장하고 웃을 수 있는 상생의 문화를 만들어가길 바란다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>