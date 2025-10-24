본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

크래프톤 '딩컴' 닌텐도 스위치 실사 트레일러 공개

노경조기자

입력2025.10.24 17:55

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 6일 스위치 버전 글로벌 출시

크래프톤 이 생존 생활 시뮬레이션 게임 '딩컴'의 닌텐도 스위치 실사 트레일러를 24일 공개했다.


크래프톤 '딩컴' 닌텐도 스위치 실사 트레일러 공개. 크래프톤 제공

크래프톤 '딩컴' 닌텐도 스위치 실사 트레일러 공개. 크래프톤 제공

AD
원본보기 아이콘


다음 달 글로벌 정식 출시를 앞두고 공개한 영상에는 스위치로 즐기는 '딩컴'의 다채로운 매력이 생생하게 담겼다.

현실 속 한 인물이 닌텐도 스위치를 들고 일상 속 모험을 즐기며 '딩컴'이 전하는 아기자기한 재미와 따뜻한 분위기를 자연스럽게 보여준다. 낚시, 가구 제작, 오토바이 우전, 요리 등 게임 속 주요 콘텐츠와 맞닿은 장면들이 에피소드처럼 이어진다. 영상 말미에는 스위치로 언제 어디서나 '나만의 섬'을 꾸미며 힐링할 수 있다는 메시지를 전한다.


크래프톤은 지난달 '닌텐도 다이렉트'에서 스위치 출시 소식을 밝힌 이후 유저들의 높은 관심에 힘입어 트레일러를 추가 공개했다고 설명했다. 유저층에게 '딩컴'의 감성적이고 자유로운 플레이 경험을 직접적으로 전달하고, 글로벌 인지도를 한층 확대한다는 계획이다.


'딩컴'은 공식 유튜브 채널에서 감상평 이벤트를 진행한다. 트레일러 시청 후 댓글로 감상평을 남기면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다.

'딩컴' 닌텐도 스위치 버전은 다음 달 6일 오전 9시 출시 예정이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 원씩 돌려준다는 대만 "세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"석탄 불 끄자" 외치던 세계…더 세게 불태웠다

주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자

올라도 숨 안 차, 남산에 이런 길이 있었네

625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국

"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁

모처럼 여야 한목소리…탄력 받는 '재초환'

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기