고영인 부지사 “여성기업은 경제 핵심 주체…경기도가 버팀목 될 것”

고영인 경기도 경제부지사

‘전국 여성 CEO 경영연수’서

여성 기업인들과 교류

고영인 경기도 경제부지사가 24일 전국 여성 CEO들이 모인 자리에서 "여성기업이 축적된 역량과 성과를 바탕으로 경기도 경제의 핵심 주체로 확실히 자리잡을 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"고 밝혔다.

고영인 경제부지사는 24일 시흥시에서 열린 '2025년 전국 여성 CEO 경영연수'에 참석해 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

고영인 경제부지사는 이날 시흥시에서 열린 '2025년 전국 여성 CEO 경영연수'에서 환영사를 통해 이같이 말했다.

고 부지사는 "경기도는 전국에서 여성 중소기업의 수와 매출액이 가장 높은 지역"이라며 "이미 85만 개가 넘는 여성기업이 172조 원의 매출과 141만 명의 고용을 책임지며 명실상부한 경기도 경제의 핵심축이 되고 있다"고 말했다.

이어 "현장의 목소리를 정책에 적극 반영해, 여성기업이 창업 초기부터 안정적으로 사업을 운영하고 더 넓은 무대로 도약할 수 있도록 실효성 있는 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

경기도는 '25년 여성기업 지원 정책을 통해 창업초기 여성기업 30개사를 비롯해, 도내 여성기업 56개사에 마케팅 사업화 지원을 하고 있다. 이를 통해 기업별 평균 매출액 7억 원, 수출액 15만 달러가 증가하는 성과를 보였으며, 경기북부와 남부에서 여성경제인대회를 열어 600여 개 기업이 참여하는 등 여성기업의 비즈니스 네트워킹을 든든하게 뒷받침하고 있다.

중소벤처기업부 주최, 한국여성경제인협회가 주관하고 경기도와 시흥시가 후원한 이날 행사에는 전국 각지의 여성기업인 100여명이 참석했다. 참석자들은 '다시 성장하는 대한민국 326만 여성기업이 앞장서겠습니다'를 주제로 비전 선포식을 개최했다.

올해 행사는 24일부터 25일까지 이틀간 진행되며, 경영애로 상담, 일자리 매칭 상담, 여성기업 제품 전시부스 운영, 기조강연 등 다채로운 프로그램이 진행된다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>