양주시, '재난대응 안전한국훈련' 실시…초기 대응부터 수습복구까지 점검

양주시, 유관기관 합동 '재난대응 안전한국훈련' 실시

강수현 시장 "재난으로부터 안전한 양주시 조성 노력"

경기 양주시가 지난 23일 재난관리책임기관의 재난 대응 역량 강화를 위해 유관기관 합동으로 2025년 재난대응 안전한국훈련을 실시했다.

강수현 양주시장이 지난 23일 재난관리책임기관의 재난 대응 역량 강화를 위해 유관기관 합동으로 2025년 재난대응 안전한국훈련을 실시하고 있다. 양주시 제공

이번 훈련은 관내 양주문화예술회관에서 다중밀집시설 대형화재 및 공연장사고 발생을 가정하여 실시됐으며, 양주시청·양주소방서를 비롯한 12개 유관기관 및 단체 약 200여 명이 참여했다.

훈련은 양주시청 상황실과 양주문화예술회관에서 상황이 동시에 전개되는 통합연계방식으로 진행됐으며, 강수현 양주시장이 재난안전대책본부장으로서 직접 훈련을 주관하며 신속한 초기 대응과 유관기관 간 협력체계를 점검했다.

또한, 김정일 양주부시장은 재난현장 통합지원본부장으로서 비상 대응이 끝난 직후 양주소방서로부터 지휘권을 이양받아 재난 현장의 수습복구를 진행하며, 초기대응부터 수습복구까지 빈틈없는 재난관리체계를 구축하였다.

강수현 양주시장은 "2025년 양주시 재난 대응 안전한국훈련에 참여해 주신 유관기관과 직원, 시민 여러분께 깊은 감사를 드리며, 덕분에 안전사고 없이 오늘 훈련을 마칠 수 있었다"며 "재난으로부터 안전한 양주시 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.

양주시는 앞으로도 재난 상황 시 유관기관의 역할과 협력체계를 점검하고 즉각적인 대응이 가능하도록 대응 역량을 강화하는 등 시민이 체감할 수 있는 실효성 있는 훈련과 안전 정책을 지속 추진하겠다는 방침이다.





양주=이종구 기자



