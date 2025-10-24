영양군, ‘독도사랑 티셔츠’로 하나되다… 올바른 독도사랑 실천 행사 개최

경북 영양군은 24일 오전 독도의 날을 기념해 군청사 입구에서 오도창 영양군수를 포함한 공직자 60여명이 참석한 가운데 '독도 사랑 티셔츠 입기 운동' 행사를 진행했다.

영양군 독도의 날 행사. AD 원본보기 아이콘

영양군의 공직자들부터 앞장서서 독도 사랑 티셔츠를 입고 근무하면서 독도의 날 의미를 되새기고, 온 국민 하나 되기 운동에 동참하는 모습을 보였다.

이날 행사는 지난 1900년 10월 25일 대한제국의 고종황제가 독도를 울릉도에 편입시키는 칙령 제41호를 반포한 역사적으로 뜻깊은 날을 기념하기 위해 직원들 모두 독도 사랑 티셔츠를 입고 태극기를 손에 들고 우리 땅 독도 지키기 운동에 앞장설 것을 다짐하는 계기가 됐다.

오도창 군수는 "독도의 날 행사를 통해 영양군민 모두가 독도에 대한 더 많은 관심과 애정을 가졌으면 한다"라며 "'독도 사랑 티셔츠 입기 운동'은 알고는 있지만, 행동으로 실천하기 힘든 독도 사랑을 이번 기회를 통해 나타내며, 공직자부터 먼저 독도사랑에 앞장서는 모습을 보여줌으로써 우리 고유 영토의 소중함을 다시금 되새기는 순간이 됐길 바란다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



