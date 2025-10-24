본문 바로가기
급식시간에 김어준 방송 내보낸 고교…한동훈 "강제시청 안돼"

박지수인턴기자

입력2025.10.24 15:46

교육중립성 훼손 논란 이어져
韓 "밥 먹을 때 저런 것 보면 혐오감만 올라가"

유튜버 김어준씨. 아시아경제DB



부산의 한 고등학교 급식실에서 친여 성향의 유튜버 김어준씨의 영상이 송출된 것으로 전해지면서 논란이 일고 있다.


24일 이투데이 보도에 따르면 부산 한 고등학교 급식실에서 진보 성향 유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'을 상영한 것으로 전해졌다. 주로 보수 진영을 비판하는 프로그램인 만큼 야당 의원들의 거센 반발이 이어졌다.

한동훈 전 대표는 "고등학교 급식시간에 한동훈 라방(실시간 방송) 틀면 안 되듯이, 김어준 유튜브를 강제시청 시키면 안 된다. 상식이다"라며 "고등학생들한테 밥 먹을 때 김어준 유튜브 강제시청 시킨다고 민주당 지지자가 되지 않는다. 특히 '밥 먹을 때' 저런 거 보면 혐오와 반감만 올라갈 것"이라고 지적했다.


정성국 국민의힘 의원도 '교육의 중립성은 모든 학교가 지켜야 할 기본'이라고 꼬집었다. 정 의원은 "학교 현장에서 일어나서는 안 될 일이 벌어져 사회적 우려를 낳고 있다"라며 "김어준의 뉴스공장은 특정 정파와 이념의 시각을 대변하며. 편향된 정치적 주장으로 논란을 빚어 온 방송"이라고 전했다.


이어 "교육은 어떠한 경우에도 정치와 이념, 정파로부터 독립되어야 한다"라며 "우리 학생들에게 필요한 건 '편향된 주장'이 아니라 스스로 사고할 수 있는 '균형 잡힌 판단력'이다. 그렇기에 교육 현장은 늘 세심한 주의와 관리가 필요하다"라고 언급했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
