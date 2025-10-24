원주시 번영회, 원주공항 국제공항 승격 촉구…"국토균형발전 축 삼아야"

원주 번영회 등 12개 단체, 원주공항 국제공항 승격 공동 건의

제7차 공항개발계획' 반영 총력…20만명 돌파 국제공항 경쟁력 입증

강원도 원주시 번영회를 비롯한 지역 내 12개 주요 기관·단체가 24일 원주공항을 국제공항으로 승격시켜 국토 균형발전의 핵심축으로 삼아야 한다며 정부와 관계 당국에 강력히 건의하고 나섰다.

원주시 번영회 등 지역 내 12개 주요 기관·단체가 24일 기자회견을 열고 원주공항을 국제공항으로 승격시켜 국토 균형발전의 핵심 축으로 삼아야 한다고 주장하고 있다. 원주시 번영회 제공 AD 원본보기 아이콘

이들 단체는 이날 공동 건의문을 통해 "중부내륙의 관문인 원주공항의 국제공항 승격은 단순한 지역 숙원을 넘어 대한민국 국토의 균형 있는 발전을 위한 국가적 전략이자 시대적 요청"이라고 강조했다.

1997년 개항한 원주공항은 강원권은 물론 경기·충북·경북 북부까지 아우르는 중부권 핵심 거점으로 평가된다. 특히 KTX, 고속도로에 더해 GTX-D 노선 확정으로 서울 강남 및 인천공항까지 연결되는 광역경제 생활권의 중심축에 자리하고 있다.

건의문은 공항 이용객 수가 2018년 약 8만5000명에서 2024년 약 20만5000명으로 가파르게 증가하며 국제공항으로서 충분한 잠재력과 경쟁력을 입증했다고 밝혔다.

이들 단체는 원주공항 국제공항 승격의 당위성으로 ▲수도권 항공 수요 분산 ▲첨단 산업 육성 지원 ▲지역 경제 활성화 및 일자리 창출 ▲ 안전 및 시설 현대화 시급 등을 제시했다.

또한 원주시 번영회 등은 정부와 관계 당국에 ▲국토 균형발전 차원의 중부권 거점 국제물류공항으로 승격되도록 원주시와 횡성군이 공동 제안한 사업계획을 '제7차 공항개발 종합계획'에 반영할 것 ▲이용객 안전과 편의를 위해 터미널 및 계류장 시설 개선, 제방빙장 설치 등 국제공항 기준에 맞는 시설 현대화 사업을 신속하게 추진할 것 ▲국제선 유치 행정·재정 지원: 국제선 유치를 위한 행정적, 재정적 지원을 아끼지 말아 줄 것을 강력히 촉구했다.

원강수 원주시장과 김명기 횡성군수도 지난 2월 공동 건의문에 서명하는 등 지자체 차원에서도 제7차 공항개발 종합계획(2026년~2030년) 반영을 위해 총력을 기울이고 있는 것으로 알려졌다.

공동 건의문을 발표한 단체들은 "36만 원주시민의 염원을 모아 원주공항이 명실상부한 글로벌 관문으로 거듭날 때까지 모든 역량을 결집해 노력할 것"이라고 천명하며 정부의 적극적인 결단을 촉구했다.

공동 건의 참여 단체는 원주시 번영회, 원주상공회의소, 원주신협, 강원의료기기산업협회, 법무부 청소년 범죄예방위원 원주지역협의회, (사)원주 한마음포럼, 원주시농업인단체연합회, 원주시 전통시장 연합회, 원주시4-H본부, 원주시 평화대사 협의회, 한국농촌지도자원주시연합회, 한국4-H강원특별자치도본부 등 12곳이다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



