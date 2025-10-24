양주시, 2025년 농업인 스마트경영 혁신대회 대상 수상 '쾌거'

경기 양주시가 지난 23일 농촌진흥청에서 개최된 '2025년 농업인 스마트경영 혁신대회' 스마트경영 혁신사례 분야에서 '대상'을 수상했다.

양주시가 지난 23일 농촌진흥청에서 개최된 '2025년 농업인 스마트경영 혁신대회' 스마트경영 혁신사례 분야에서'대상'을 수상하고 있다. 양주시 제공

이번 수상식에는 앞서 개최된 '2025년 경기도 농업인 스마트경영 혁신대회' 대상 수상자(다솜농장 대표 김태경)가 지역 대표로 참여하여 양주시 스마트 농업의 뛰어난 경쟁력을 각인시켰다.

김태경 대표는 '부지깽이 연중재배 시스템'에 대한 스마트팜 경영사례를 발표하여 농가 경영 효율성을 극대화하고, 주변 농업인과 함께 지속 가능한 농업 모델을 제시하여 높은 평가를 받았다.

시 관계자는 "이번 수상을 계기로 스마트 농업의 선도 지역으로서 입지를 다져 앞으로 농업인들의 지속적인 성장을 위한 정보화 교육 및 다양한 지원사업을 추진하여 스마트 농업 확산에 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.





