주광덕 시장 "함께 성장하는 미래 교육…가정·학교·지역' 연대" 강조

남양주시, 함께 성장하는 미래 교육

학부모 교육공동체 소통·협력 워크숍 성료



경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 23일 화도읍 소재 카페에서 '학부모 미래교육공동체 소통 & 협력 워크숍'을 성황리에 개최했다.

주광덕 남양주시장이 지난 23일 화도읍 소재 카페에서 '학부모 미래교육공동체 소통 & 협력 워크숍'에 참석해 소통하고 있다. 남양주시 제공

이번 워크숍은 지역 내 교육공동체를 활성화하고 시와 학부모 간 협력을 통해 함께 만들어 가는 미래 교육의 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 행사는 조대명 휴먼북의 '바이올린·테너 솔로 개회 공연'을 시작으로 △미래교육특강 '가족은 사랑하기 위해 만난 사이!' △시장님과의 소통 시간순으로 진행됐으며, 교육공동체의 연대와 참여를 이끄는 뜻깊은 자리가 됐다.

주광덕 시장은 "다산 정약용의 삶은 소통과 협력의 본보기였다"며 "가정과 학교, 지역이 함께 어우러질 때 비로소 아이들의 성장이 완성된다"고 강조했다.

워크숍에 참석한 한 학부모는 "교육은 학교만의 몫이 아니라 가정과 지역이 함께 만들어 가는 것임을 확인했다"며 "이번 워크숍을 통해 남양주시와 다른 학부모들과 생각을 나누며 소통의 힘을 실감했다"고 소감을 전했다.

한편, 시는 7월부터 학부모 교육역량 강화 및 교육 참여 확대를 위한 학부모 아카데미를 운영 중이며 12월까지 이어갈 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



