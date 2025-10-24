본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

김동연, 투자유치·국제협력위해 미국 출장…10월26~11월1일

이영규기자

입력2025.10.24 11:09

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 투자유치를 위해 미국 출장길에 오른다.


경기도는 김동연 지사가 이달 26일부터 다음 달 1일까지 해외투자 유치, 외교외연 확장을 위해 미국 보스턴과 워싱턴 D.C.를 방문한다고 24일 밝혔다.

김동연 지사의 이번 미국 방문은 다섯 번째로 그동안 글로벌 기업 투자유치 등 경제영토 확장과 혁신동맹 구축, 청년기회 확대, 관세문제 협상 등을 추진해 왔다.


김 지사는 이번에도 적극적인 대미 외교와 투자유치 활동을 펼친다.


먼저 보스턴에서는 차세대 비즈니스를 이끌어가는 세계한인경제무역협회 기업인과 바이오, 인공지능(AI), 기후테크 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있는 한국계 과학자, 엔지니어, 기업인 등 젊은 인재들과 만나 경기도와의 교류 협력 방안을 논의한다.

지난해 미국을 찾은 김동연 경기도지사(오른쪽)가 캐시 호컬 미 뉴욕주지사와 반갑게 악수하고 있다. 경기도 제공

지난해 미국을 찾은 김동연 경기도지사(오른쪽)가 캐시 호컬 미 뉴욕주지사와 반갑게 악수하고 있다. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

아울러 E사와 투자협약(MOU)을 체결하고 A사 및 S사와는 경기도 직접 투자 결정을 유도하기 위한 투자 상담을 진행한다.


워싱턴D.C.로 이동해서는 미 국가이익연구소(CNI)·한국정책학회·경기연구원이 공동주최하는 '싱크탱크 컨퍼런스'에 참석해 '경기도: 한·미 동맹을 이끄는 엔진'을 주제로 기조연설을 한다.


이 행사는 미 관세 대응전략, 남북관계, AI, 바이오 산업 등 글로벌 현안을 주제로 미국 주요 싱크탱크 및 학계 관계자들과 토론하는 자리가 될 전망이다.


특히 스콧 스나이더(Scott Snyder) 한미경제연구소 소장, 주요 연방 상ㆍ하의원들과 만나 한-미 동맹 협력 방안도 논의한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ] 전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올해 사교계 최고 웨딩"…'지방시' 후계자와 백년가약 맺은 한국인 누구?

'이것' 물고 낚시하다 '펑'…입·왼손 찢어진 채 숨진 태국 남성

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

"수백억대에 마피아도 연루" NBA 현직 감독·선수 사기도박 일파만파

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

다시 고개 든 보유세 인상론…'시장 안전판'인가, '조세 칼날'인가

새로운 이슈 보기