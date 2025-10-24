김동연, 투자유치·국제협력위해 미국 출장…10월26~11월1일

김동연 경기도지사가 투자유치를 위해 미국 출장길에 오른다.

경기도는 김동연 지사가 이달 26일부터 다음 달 1일까지 해외투자 유치, 외교외연 확장을 위해 미국 보스턴과 워싱턴 D.C.를 방문한다고 24일 밝혔다.

김동연 지사의 이번 미국 방문은 다섯 번째로 그동안 글로벌 기업 투자유치 등 경제영토 확장과 혁신동맹 구축, 청년기회 확대, 관세문제 협상 등을 추진해 왔다.

김 지사는 이번에도 적극적인 대미 외교와 투자유치 활동을 펼친다.

먼저 보스턴에서는 차세대 비즈니스를 이끌어가는 세계한인경제무역협회 기업인과 바이오, 인공지능(AI), 기후테크 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있는 한국계 과학자, 엔지니어, 기업인 등 젊은 인재들과 만나 경기도와의 교류 협력 방안을 논의한다.

지난해 미국을 찾은 김동연 경기도지사(오른쪽)가 캐시 호컬 미 뉴욕주지사와 반갑게 악수하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

아울러 E사와 투자협약(MOU)을 체결하고 A사 및 S사와는 경기도 직접 투자 결정을 유도하기 위한 투자 상담을 진행한다.

워싱턴D.C.로 이동해서는 미 국가이익연구소(CNI)·한국정책학회·경기연구원이 공동주최하는 '싱크탱크 컨퍼런스'에 참석해 '경기도: 한·미 동맹을 이끄는 엔진'을 주제로 기조연설을 한다.

이 행사는 미 관세 대응전략, 남북관계, AI, 바이오 산업 등 글로벌 현안을 주제로 미국 주요 싱크탱크 및 학계 관계자들과 토론하는 자리가 될 전망이다.

특히 스콧 스나이더(Scott Snyder) 한미경제연구소 소장, 주요 연방 상ㆍ하의원들과 만나 한-미 동맹 협력 방안도 논의한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>