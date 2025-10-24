경찰, 핼러윈 기간 서울 이태원·홍대 등 교통통제

경찰이 핼러윈 데이 기간 도심 인파 밀집에 대비해 이태원·홍대·성수·명동 등 서울 주요 번화가 일대에서 차량 통제에 나선다.

서울경찰청은 24~25일, 31일부터 다음 달 1일까지를 '핼러윈 집중관리기간'으로 지정하고 용산구 이태원로(이태원 입구~제일기획교차로), 마포구 잔다리로(삼거리포차~상상마당), 중구 명동거리(삼일대로 입구~중앙우체국 앞), 성동구 연무장길(대림창고교차로~경동초교교차로) 등에서 단계별로 차량 진입을 제한할 예정이라고 밝혔다.

경찰은 '보행 주의' 1단계에서 불법 주정차와 장애물을 관리하고, '혼잡' 2단계에서 차량 일부를 통제하고 긴급차량 통행로를 확보할 방침이다. ▲'매우 혼잡' 3단계에 이르면 차량 진입을 전면 통제하고 보행자 위주 안전관리를 실시할 계획이다. 또 순간적으로 인파가 급증할 경우 단계 구분 없이 즉각적으로 차량 진입을 차단하기로 했다.

경찰은 교통 혼잡으로 인한 시민 불편을 최소화하기 위해 4일간 일평균 230명의 교통경찰을 배치해 주요 교차로 교통관리를 강화한다.

경찰 관계자는 "핼러윈 기간 인파 밀집 지역을 방문하는 시민은 주변 지역의 교통통제 시간, 일방보행 통행로 등을 확인해달라"며 "경찰 안내와 통제에 적극 협조해 안전한 핼러윈을 보내길 바란다"고 당부했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



