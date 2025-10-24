삼척시, '삼척 국화전시회 점등식' 개최…시민과 함께 다시 피운 국화

강원도 삼척시는 지난 23일 삼척해변 일원에서 '제10회 삼척 국화전시회' 점등식을 개최했다.

'제10회 삼척 국화전시회' 점등식. 삼척시 제공 원본보기 아이콘

이번 점등식은 시민과 관광객이 함께 국화의 향연을 즐길 수 있도록 마련된 행사로, DNG색소폰과 원덕타울림의 식전공연을 시작으로 점등 퍼포먼스 등이 이어졌다.

올해 전시회는 '시민과 함께 다시 꽃피운 오백만송이 국화'를 주제로 24일부터 11월 16일까지 국화 조형작 70점과 현애, 다륜, 대국 등 1만 500여 점의 작품이 삼척해변 곳곳을 수놓을 예정이다.

또한 분재 전시와 지역 농특산물 판매 부스, 시민이 직접 참여할 수 있는 이끼 테라리움·미니국화 만들기 체험, 음악 동아리 공연 등 다채로운 프로그램이 진행되어 가을 정취를 한껏 느낄 수 있다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



